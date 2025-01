食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。食べログ グルメ著名人であり、食の世界に精通する本田直之さんの予想は?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べログ グルメ著名人であり、食の世界に精通する本田直之さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

本田 直之

ハワイ、東京に拠点を構え、日米のベンチャー企業への投資育成事業を行いながら、仕事と遊びの垣根のないライフスタイルを送る。これまで訪れた国は60カ国、200都市以上。屋台・B級から三つ星レストランまでの食を究め、著名シェフのコラボディナーなどのプロデュースも手がける。著書にレバレッジシリーズをはじめ「トップシェフが内緒で通う店150」「なぜ、日本人シェフは世界で勝負できたのか」「オリジナリティ 全員に好かれることを目指す時代は終わった」他多数。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「apothéose」です

華美な料理たち 出典:カフェモカ男さん

パリで有名グルメガイドの一つ星を獲得し、凱旋してで超ハイスペックなキッチンを持つレストランをオープン。この店舗でも早速一つ星を獲得し、さらなる高みを目指しているようです。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「炉端ノいとおかし」の「銀鮭定食」2,200円です

銀鮭定食 出典:ichi飯さん

<店舗情報>◆apothéose住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 49FTEL : 050-5590-9865

いま旬のエリア、福岡の六本松にオープンした大人気のこちら。夜ももちろん最高ですが、8時からの朝食の銀鮭定食もおすすめ!

<店舗情報>◆炉端ノいとおかし住所 : 福岡県福岡市中央区六本松2-3-13TEL : 050-5593-4150

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:本田直之、食べログマガジン編集部

The post 食の世界に精通する本田直之に聞いた、2025年のブレイク店! 朝から味わえる至高の和定食 first appeared on 食べログマガジン.