¡ÚÂ®Êó¡ÛÎ©²Ö¹§»Ö»á¤¬SNS¤Ç¼Õºá¡ÖÂáÊá¶á¤Å¤¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¡×ÃÝÆâ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Î»àµî¤á¤°¤êÅê¹ÆÆâÍÆ¤òÄûÀµ
¡¡»àË´¤·¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¾å¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿Î©²Ö¹§»Ö»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅê¹ÆÆâÍÆ¤òÄûÀµ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢18ÆüÌë¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ø¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬Áê¼¡¤®µîÇ¯11·î¤ËµÄ°÷¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Î¥È¥Ã¥×Â¼°æµªÇ·ËÜÉôÄ¹¤¬20Æü°ÛÎã¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÁ´¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÊ¼¸Ë¸©·Ù¡¡Â¼°æµªÇ·ËÜÉôÄ¹¡Ë¡ÖÃÝÆâ¸µµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Èïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢ÂáÊá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¡¢Î©²Ö»á¤ÏÀè¤Û¤É¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÏ¢¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤òÄûÀµ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼Õºá¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÎ©²Ö¹§»Ö»á¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤è¤ê¡Ë
¡¡¡ÖÃÝÆâ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬·Ù»¡¤ÎÂáÊá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶ì¤ËÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÊ¼¸Ë¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬¸©µÄ²ñ¤ÇÂáÊá¤Î»ö¼Â¡¢ÂáÊá¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ç¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ»ä¼«¿È¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×