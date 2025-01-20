°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬µßµÞ¸½¾ì¤ò»ë»¡¡¡¾ÃËÉ¡¦°åÎÅ¥¿¥Ã¥°¤ÇµßÌ¿Î¨¸þ¾å¤Ø¡¡ÀÐÀî¡¦²Ã²ì»Ô
°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬µßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼ÂºÝ¤ÎµßµÞ¸½¾ì¤ò»ë»¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©
¡Ö½ýÉÂ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£50ºÐÃËÀ¡¢1»þ´ÖÁ°¤«¤é¶»ÄËÈ¯¾É¤Ç¤¹¡×
¿×Â®¤Ç¡¢Åª³Î¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëµßµÞ¤Î¸½¾ì¡£
µßµÞÂâ°÷¤ÎÂÐ±þ¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÍèµßµÞ¼Ö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï²Ã²ì»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤È°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤¬Ï¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢µßÌ¿Î¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤è¤¦¤È³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µßµÞ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Ç¿´ÅÅ¿Þ¤ò¤È¤ê¥Çー¥¿¤òÉÂ±¡¤ËÅÁÁ÷¤¹¤ë¤È¡Ä
µßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÉÂ±¡¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ã²ì»Ô°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥±¥¢Ç§Äê´Ç¸î»Õ¡¦»³Àî ¹¸°ì ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤È¤¯¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤È¤«·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¤È¡¢1Ê¬1ÉÃÁá¤¯¼£ÎÅ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´Â¡¤ÎÍ½¸å¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ËÍÍÑ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ã²ì»Ô°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¦¶áß· ÇîÉ× µßµÞ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡§
¡Ö(¼ÂºÝ¤Î)µßµÞ¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µßµÞÂâ¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢µßµÞÂâ¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢Ä¾ÀÜ¡¢µßµÞÂâ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬1ÈÖ¡¢½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¼ÂºÝ¤Ë1·ï¡¢°å»Õ¤é¤¬Æ±¾è¤·¡¢µßµÞ½ÐÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£