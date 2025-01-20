£Ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLAZING NOTES¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ë¥³À¸¤ÇÆÃÊÌÈÖÁÈÊüÁ÷
£Ê(LUNA SEA)¤¬1·î29Æü¡¢Ìó3Ç¯3¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLAZING NOTES¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤ÆÆ±Æü21»þ¤è¤ê¥Ë¥³À¸ÆÃÈÖ¡Ø£ÊÀ¸½Ð±é¡ª NEW ALBUM¡ØBLAZING NOTES¡ÙÈ¯ÇäµÇ°ÆÃÈÖ¡Ù¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡£Ê ²èÁü
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£ÊËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¡ØBLAZING NOTES¡ÙÁ´¶Ê²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯5·î¤ÎÅìµþ¡¦LIQUIDROOM¸ø±é¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁüºîÉÊ(Blu-rayÉÕÂ°È×¤Ë¼ýÏ¿)¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLAZING NOTES¡Ù¤ò·Ç¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¤·¤Æ¡¢2·î¤ËLUNA SEA35¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à2days¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë£Ê¤¬À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢££ÊÀ¸½Ð±é¡ªNEW ALBUM¡ØBLAZING NOTES¡ÙÈ¯ÇäµÇ°ÆÃÈÖ
https://live.nicovideo.jp/watch/lv346799503
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLAZING NOTES¡Ù
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX (CD¡ÜBlu-ray¡ÜPHOTOBOOK)¡Û
¡¡CTCR-96101/B¡¡\13,200 (ÀÇ¹þ)
¡ÚCD¡Ü±ÇÁüÈ× (CD¡ÜBlu-ray)¡Û
¡¡CTCR-96102/B¡¡\9,350 (ÀÇ¹þ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (CD only)¡Û
¡¡CTCR-96103¡¡\3,410 (ÀÇ¹þ)
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖF.C.Pyro.È× (CD¡ÜBlu-ray¡ÜPHOTOBOOK¡Ü¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ)¡Û
¡¡¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX
¡¡CTC1-96104/B¡¡\13,200 (ÀÇ¹þ)
¡¡F.C.Pyro.¡§https://fcpyro.jp
¢¥F.C.Pyro.È× / ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX
¢¥½é²óÀ¸»º¸ÂÄê / ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX
¢¥CD Only / CD¡Ü±ÇÁüÈ×
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01. Riot Girl
02. TIME BOMB
03. Walk On
04. Remember
05. BITE ME
06. Field of Roses
07. Free Fall
08. Runaway
09. Don¡Çt Look Back
10. Let It Burn
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãCRAZY CRAZY º¡ä¢¨2024.05.04@Ebisu LIQUIDROOM¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ì©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÉÊ
-DOCUMENT 1-
Twisted dreams
RECKLESS
-DOCUMENT 2-
Wake Up!
PYROMANIA
-DOCUMENT 3-
LIE-LIE-LIE
GO with the Devil
-DOCUMENT 4-
break
BUT YOU SAID I'M USELESS
Go Charge
go crazy
-DOCUMENT 5-
Feel Your Blaze
NOWHERE
-DOCUMENT 6-
¡¦¡ÖTIME BOMB¡×Music Video¢¨¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¤ÎºÇ¿·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªºîÉÊ
¢§PHOTOBOOK
´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼Ì¿¿½¸
¢¡¡ãJ LIVE TOUR 2025 -BLAZING DAYS-¡ä
open17:15 / start18:00 ¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
1·î12Æü(Æü)¡¡ÅìµþŽ¥·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
open16:15 / start17:00
1·î18Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa
open17:15 / start18:00
1·î26Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÇðPALOOZA
open16:30 / start17:00
2·î01Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´
open17:30 / start18:00
2·î09Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦SUPERNOVA KAWASAKI
open16:15 / start17:00
2·î15Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1
open17:30 / start18:00
3·î01Æü(ÅÚ)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
open17:30 / start18:00
3·î02Æü(Æü)¡¡Ä¹Ìî¡¦CLUB JUNK BOX
open16:30 / start17:00
3·î08Æü(ÅÚ)¡¡µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
open17:30 / start18:00
3·î09Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
open16:15 / start17:00
3·î15Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚcube garden
open17:30 / start18:00
¢§ÄÉ²Ã¸ø±é
4·î05Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå BIGCAT
open17:15 / start18:00
4·î06Æü(Æü)¡¡Âçºå Yogibo META VALLEY
open16:15 / start17:00 ¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
4·î12Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ LIQUIDROOM
open17:15 / start18:00
4·î13Æü(Æü)¡¡Åìµþ LIQUIDROOM
open16:15 / start17:00 ¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡£Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡£Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡£Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡£Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡LUNA SEA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È