J(LUNA SEA)が1月29日、約3年3ヶ月ぶりのオリジナルフルアルバム『BLAZING NOTES』をリリースする。これを記念して同日21時よりニコ生特番『J生出演! NEW ALBUM『BLAZING NOTES』発売記念特番』をライブ配信することが発表となった。同番組では、J本人による『BLAZING NOTES』全曲解説に加え、2024年5月の東京・LIQUIDROOM公演を中心とする密着ドキュメント映像作品(Blu-ray付属盤に収録)をダイジェスト版で紹介する。

■アルバム『BLAZING NOTES』



▲F.C.Pyro.盤 / スペシャルBOX ▲F.C.Pyro.盤 / スペシャルBOX

▲初回生産限定 / スペシャルBOX ▲初回生産限定 / スペシャルBOX

▲CD Only / CD+映像盤 ▲CD Only / CD+映像盤

2025年1月29日(水)発売【初回生産限定スペシャルBOX (CD+Blu-ray+PHOTOBOOK)】CTCR-96101/B \13,200 (税込)【CD+映像盤 (CD+Blu-ray)】CTCR-96102/B \9,350 (税込)【通常盤 (CD only)】CTCR-96103 \3,410 (税込)【ファンクラブF.C.Pyro.盤 (CD+Blu-ray+PHOTOBOOK+シリアルナンバープレート付)】※初回生産限定スペシャルBOXCTC1-96104/B \13,200 (税込)F.C.Pyro.:https://fcpyro.jp▼CD収録内容01. Riot Girl02. TIME BOMB03. Walk On04. Remember05. BITE ME06. Field of Roses07. Free Fall08. Runaway09. Don’t Look Back10. Let It Burn▼Blu-ray収録内容<CRAZY CRAZY 此笄2024.05.04@Ebisu LIQUIDROOMライヴ映像を中心とした密着ドキュメント作品-DOCUMENT 1-Twisted dreamsRECKLESS-DOCUMENT 2-Wake Up!PYROMANIA-DOCUMENT 3-LIE-LIE-LIEGO with the Devil-DOCUMENT 4-breakBUT YOU SAID I'M USELESSGo Chargego crazy-DOCUMENT 5-Feel Your BlazeNOWHERE-DOCUMENT 6-・「TIME BOMB」Music Video※アルバムリード曲の最新ミュージックビデオ作品▼PHOTOBOOK完全撮り下ろしによるオリジナル写真集