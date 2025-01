UMPC専門店「デントオンラインショップ」を運営するスリーワンは、UMPCのリーディングカンパニー、GPD Technology社が開発した最新UMPC「GPD WIN Mini 2025」を、2025年1月16日に正式発表予約受付を開始しました。

デントオンラインショップ「GPD WIN Mini 2025」

発売日 :2025年3月中旬ごろ

種類・価格 :●AMD Ryzen(TM)7 8840U/メモリ16GB/SSD1TB版:

通常価格 142,000円(税込)

→早期予約限定価格 138,000円(税込)

●AMD Ryzen(TM)AI9 HX370/メモリ32GB/SSD2TB版:

通常価格 232,000円(税込)

→早期予約限定価格 228,000円(税込)

内容 :USB-Cケーブル、充電アダプター、説明書兼保証書

早期予約特典 :液晶保護フィルム(光沢、反射防止各1)、

マイクロファイバークロス、消耗品交換半額クーポン

HX370版限定特典:純正保護ケース、ゲーミンググリップ

サイズ :約 縦172mm×横109mm×厚27mm

カラー :ブラック、ホワイト

素材 :アルミニウム合金、ポリカーボネート

販売場所 :デントオンライン公式ショップ

https://shop.dent-online.net/?pid=184431449

Amazon.co.jp(直営)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT1FT1T7

UMPC専門店「デントオンラインショップ」を運営するスリーワンは、UMPCのリーディングカンパニー、GPD Technology社が開発した最新UMPC「GPD WIN Mini 2025」を、2025年1月16日に正式発表予約受付を開始。

■商品の特徴

*高い操作性と快適なタイピング

GPD WIN Mini 2025で採用されたフリップ式画面デザインは、ノートパソコンのようなキーボードレイアウトとゲームパッドの共存を可能にし、タッチパッドと組み合わせる事で長文の入力や複雑な操作でも快適に行えます。

キーボードでの正確な入力や、自由に割当可能なL4/R4キーを活用した効率的な操作は、ゲームだけでなく、ビジネスシーンやクリエイティブな作業においても、作業効率を向上させます。

*7インチ 120Hz 高リフレッシュレートディスプレイ

高精細で滑らかな映像表示が可能な7インチ 120Hz 対応ディスプレイを採用。

動きの激しいゲームも残像感少なく、より快適にプレイできます。

また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応しており、表示の乱れを抑え、よりクリアで快適なゲーム体験を提供します。

*新設計冷却機構

フィードバックを元にした熱設計の見直しにより、改良された冷却機構を採用。

高負荷時でもより安定したパフォーマンスを維持し、Ryzen(TM)AIプロセッサの性能を引き出します。

*最新Ryzen(TM)AIプロセッサ搭載

わずか約555gのコンパクトボディに、AMD Ryzen(TM)AIプロセッサを搭載。

圧倒的な携帯性と高性能、AIによる高度な処理能力を融合させました。

*改良されたクイックリリース式ゲーミンググリップ

人間工学に基づいたデザインと、クイックリリース機構を搭載した新しいゲーミンググリップを採用。

長時間のゲームプレイでも疲れを抑え、快適に操作できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最小クラスのポータブルPC!デントオンラインショップ「GPD WIN Mini 2025」 appeared first on Dtimes.