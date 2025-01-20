ÅâÄÅ¤Ç¶ÛÇû¶¯Åð¤«¡¢¼ã¤¤ÃË¤¬Æ¨Áö¡¡60Âå½÷À¡ÖÊñÃúÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×
¡¡20Æü¸á¸å2»þ10Ê¬¤´¤í¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»ÔºàÌÚÄ®¤Î½»Âð¤«¤é¡Ö¼ã¤¤ÃË¤Ë¼ê¼ó¤ò¤·¤Ð¤é¤ì¤Æ¤ª¶â¤ò¤È¤é¤ì¤¿¡£ÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅâÄÅ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸á¸å1»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤òÁõ¤Ã¤¿20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤¬¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à60Âå½÷À¤Î¼ê¼ó¤Ê¤É¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤ê¡¢¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¸½¶âÌó700Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÅâÄÅ»ÔÃæ¿´Éô¤Î°û¿©³¹¶á¤¯¡£½÷À¤ÏÅö»þ1¿Í¤ÇºßÂð¤·¡¢Æ±µï²ÈÂ²¤¬µ¢Âð¤·¡¢¹´Â«¤ò²ò¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤ËÂç¤¤Ê¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¿ÈÄ¹160¡Á170¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¤ä¤»·Á¡£Çò¤Ã¤Ý¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¹õ¤Ã¤Ý¤¤¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¡¢ÌîµåË¹¤ä¥Þ¥¹¥¯¡¢¼êÂÞ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²¬ÅÄ¾Ê¿¡Ë