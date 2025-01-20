ÌÀ¼£Âç³ØÂç³Ø±¡Â´¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îà·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö34ºÐ¤Ê¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¸¸³Ð¤Ê¤Î¤«¤â¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â²ÄÎù¤Ê²µ½÷¡×
¥¬¥é¥ê¤Èà·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤¬Âç¹¥É¾
¡¡ÌÀ¼£Âç³ØÂç³Ø±¡Â´¤È¤¤¤¦³ØÎò¤ò»ý¤Ä¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îà·ãÊÑá¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÈ±¤Î´¬¤È±¤Ë´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å(34)¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²ÈÀ¯Éé¤Î¥Ò¥«¥ë¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÈÀ¯Éé¤Î¥Ò¥«¥ë¡×¤Ï14Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢TOKIO¾¾²¬¾»¹¨¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡£TELASA¤Ç14Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÈÀ¯Éé¤Î¥Ò¥«¥ë¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¼«¿È¤Îà·ãÊÑá»Ñ¤Ï¡¢¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¤Ç¾¾²¬±é¤¸¤ë»°ÅÄ±à·°¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤è¤ê¤â½÷¤Î»Ò¤¸¤ã¤ó¡Ä
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö34ºÐ¤Ê¤Î¤Ï¸¸³Ð¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¤É¤¦¸«¤Æ¤â²ÄÎù¤Ê²µ½÷¡×¡Ö¾×·â¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤â½÷¤Î»Ò¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£