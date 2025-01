【第295話】1月20日 無料公開

「哲也~雀聖と呼ばれた男~」

講談社は1月20日、さいふうめい氏と星野泰視氏によるマンガ「哲也~雀聖と呼ばれた男~」第295話「玄人は何を賭ける」の無料公開をコミックDAYSにて開始した。

第295話では自分の体に異変が起こったことを自覚した哲也のその後が描かれる。本エピソードに加え、直前の第294話「ダメージ」の無料公開も行なわれている。

【無料公開中】

第295話「玄人は何を賭ける」のページ

第294話「ダメージ」のページ

【哲也~雀聖と呼ばれた男~】

伝説の勝負師、阿佐田哲也、衝撃的に蘇る!! 勝負の世界でしか生きられない人々がいる。人は彼らをギャンブラーと呼ぶ……。負けたら、俺には何も残らねぇ。勝って、凌いで、生き残れ! たった一度の真剣勝負が哲也の本能を呼びさました!!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.