「TOPIX先物」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万7370枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日のTOPIX先物期近（2025年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7370枚だった。
◯2025年3月限（特別清算日：3月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17370( 16598)
ソシエテジェネラル証券 14300( 13999)
日産証券 4557( 4556)
JPモルガン証券 4119( 3388)
バークレイズ証券 3158( 3058)
モルガンMUFG証券 3740( 2829)
BNPパリバ証券 2837( 2779)
ゴールドマン証券 3313( 2393)
ビーオブエー証券 2910( 1610)
SBI証券 1487( 1469)
みずほ証券 1451( 762)
シティグループ証券 628( 490)
広田証券 457( 457)
野村証券 718( 422)
SMBC日興証券 585( 419)
ドイツ証券 255( 255)
UBS証券 278( 215)
大和証券 319( 207)
auカブコム証券 193( 173)
インタラクティブ証券 69( 69)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース