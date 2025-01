映画「ゆい」の出演者の舞台挨拶付き上映イベントを2025年3月15日(土)に池袋HUMAXシネマズにて開催。

映画「ゆい」舞台挨拶付き上映イベント

映画「ゆい」の出演者の舞台挨拶付き上映イベントを2025年3月15日(土)に池袋HUMAXシネマズにて開催します。

イントリニティーと、「女の子の“好き”が実現できる学校」をコンセプトにした『BLEA女子高等部』を運営する株式会社ブレアが共同で制作した映画「ゆい」は、若干13歳で急性骨髄性白血病と診断された町田くるるさんの体験をもとに、命の重みや家族との絆、友情を描いた作品です。

ブレアは2022年に若者のドナー登録推進を目的とした短編映画「DONOR-あなたの行動で救える命-」でBLEA学園に在籍しながら16歳という若さでこの世を去った“小山田優生さん”の闘病生活をご家族の協力のもと映像化し、彼女の願いであった“同じ病気の子どもたちを救う活動”を実現しました。

「DONOR-あなたの行動で救える命-」を見て、同年代ながらも病と必死に戦う小山田優生さんの姿を知り、くるるさんは辛い闘病生活を乗り越えることができました。

くるるさんは小山田優生さんと同じBLEA学園に通い、世界的に活躍できるモデルを目指して勉強中です。

今作では町田さんとそのご家族の監修のもと、町田さんの闘病の記録を映像作品として製作することで、若者にむけた白血病の認知度の向上などを目的とし、また現在闘病している方々を勇気づける作品となっています。

ドナー登録で救える命があることを若者をはじめとした多くの人に伝える映画を作り、ドナー登録者を増やしたいと考えています。

予告編

主演の町田くるる役を演じるのはフジテレビ系「オールナイトフジコ」でレギュラー出演中の鈴木心緒、その母親役に東山麻美、父親役には宮迫博之といった実力派俳優が名を連ねています。

また、くるるが入院する病院の看護師役に高梨優佳、他にも鈴木大二郎、木村彩音、桝田屋汐里といった有名インフルエンサーが多数出演。

上映イベントではキャストによる舞台挨拶も予定しています。

上映チケットは2025年1月中旬より販売予定です。

【あらすじ】

いつもと変わらない学校生活を送っていた中学3年生の町田くるるは、

ある日突然、急性骨髄性白血病と診断される。

抗がん剤治療が始まり学校にも通えなくなってしまったくるるは、友達とも距離をとり、

看護師や家族にも怒りをぶつけてしまい、生きる勇気を失ってしまう。

そんなとき看護師から、同年代で白血病の闘病を続ける女の子の動画を教えてもらって…。

【監督/寺本勇也コメント】

今作のタイトルである『ゆい』は、前作の題材となった小山田優生さんの名前からとなっています。

町田くるるさんは、闘病中に小山田優生さんの動画を見て勇気づけられて、病気に立ち向かうことができました。

町田くるるさんがそうであったように、今作を見た人に「誰かの支えになりたい」「自分も頑張ってみよう」という勇気が芽生えて、その思いが次の誰かに 結ばれていくことを願っています。

【出演者】

・くるる:鈴木 心緒

(女優/フジテレビ『オールナイトフジコ』レギュラー出演中)

・くるるの母 京子:東山 麻美

・くるるの父 正彦:宮迫 博之

・看護師 香織:高梨 優佳

(俳優/映画「ラスト17デー」主演/元JELLY専属モデル)

・紗希:木村 彩音

(俳優/演技を中心に映画・縦型ドラマを中心に活躍)

・杏奈:枡田屋 汐里

(TikTokフォロワー3万人)

・院長先生:山下 ケイジ

・くるるの担任:鈴木 大二郎

(YouTube登録者80万人)

・乃木先生:土井 康平

(TikTokフォロワー30万人)

・入院患者:町田 くるる

【監督】

・寺本 勇也

【プロデューサー/脚本】

・土井 康平

【上映情報】

■上映日 : 2025年3月15日(土)

■会場 : 池袋HUMAXシネマズ https://www.humax-cinema.co.jp/ikebukuro/

■所在地 : 東京都豊島区東池袋1丁目22-10

ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン 60通り6階

■チケット情報: 舞台挨拶付き 2,500円(均一)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 鈴木 心緒主演 キャストによる舞台挨拶も!映画「ゆい」舞台挨拶付き上映イベント appeared first on Dtimes.