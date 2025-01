オシャレな木目調のデザイン！MAXWIN 自由な収納ボックス『K-SBOX01』

MAXWINは、3段階調節で隙間のデッドスペースを活かした自由な収納ボックス『K-SBOX01』を販売中です。

MAXWIN『K-SBOX01』

製品型式 :K-SBOX01

使用時サイズ :57×37×29cm

収納時サイズ :57×37×8cm

テーブルサイズ:49.5×25.5×27cm

重さ :3500g

カラー :ブラック、ブラウン

MAXWINは、3段階調節で隙間のデッドスペースを活かした自由な収納ボックス『K-SBOX01』を販売中。

■『MAXWIN K-SBOX01』

折りたたむことで高さを3段階に調整可能な車載収納ボックス。

車内の限られた収納スペースを有効に利用可能な優れもの。

天板はテーブルにもなるので、車内をサクッと快適空間に変える!オシャレな木目調のデザイン。

使わない時は折りたたんで省スペースに収納可能で、圧迫感がなくなり車内が広く感じます。

ボックスは水も貯められる仕様になっており、車中泊/アウトドアレジャーに限らず、防災グッズの収納や洗車用にも使用可能です。

MAXWIN K-SBOX01

『販売ショップ』

◆Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DR87MJNT

『製品紹介』

◆多機能&折りたたみ車載用収納ボックスが登場!車中泊&キャンプの新アイテムで愛車の収納力をアップさせよう!

多機能収納ボックス

車中泊のときに就寝スペースを作ると車のスペースが狭くなる、でも車内の小物類をまとめて収納したい!そんなときには、サックと広げて、すぐに使える車載用収納ボックスがおすすめ。

◆折りたたむ仕様、大きさ(容量)が変えられる!

3段階の大きさ調整

高さが85mm〜290mmの3段階調整可能で、車中泊など限られた収納場所に沿った形状に変更できる。

◆天板はテーブルにもなる

天板テーブル

車内で食事や軽作業ができるテーブルに変身。

オシャレな木目のデザインを採用。

キャンプや車中泊での使用はもちろん自宅など普段使いでも使える。

◆軽くて丈夫なアルミ製フレーム

キャスター付き

本体内部に形状を支えるフレームを入れることで重い荷物を重ねても安定して使用できます。

◆キャスター取付が可能で重い荷物も移動がラク!

ボックス底面の4カ所に付属の小型キャスターを取り付けすることができ、重い荷物を入れたときでも少しの力で移動が可能。

◆防災グッズとしても大活躍

防災グッズとしても

散らかりがちな小物類の収納はもちろん、いざという時は生活用品や靴置き場にもなる。

袋を被せてゴミ箱にするのもOK。

本体はTPE素材となっており、水を入れることも可能!バケツとしても使用できます。

『製品仕様』

サイズ

サイズ(内寸)

