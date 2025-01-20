¾¾°æ½¨´î»á¤¬¸½ÌòºÇ½ªÂÇÀÊ¤ò²óÁÛ¡Ö¤À¤ì¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤â¶Ã¤¡Ö¤¢¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ó¡ù£±¡×¡ÊÅÚ¡ÁÆüÍË¡¢¿¼Ìë£°»þ¡Ë¤¬£±£¹Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¾¾°æ½¨´î»á¤ÎÂÐÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾°æ»á¤¬¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯£±£²·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤ò¤·¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Î¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ã¤Æ¤À¤ì¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾°æ»á¤ÏÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¡ÖºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¼Â¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥ó¥Ñ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö£¹²ó£²¥¢¥¦¥È¤«¤éÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥È¥ì¡¼¥ÉÁ°¤ÎºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤¬¡ÖËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ººÇ¸å¤Î»î¹ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï½ª»Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£½éµå¤òÂÇ¤Á¾å¤²¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£