ロボや美少女プラモの新作発表会「第9回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」が2月18日配信決定！
2月18日19時～ 配信予定
BANDAI SPIRITSは、「第9回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を2月18日19時より配信することを発表した。
本配信は、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の総称「30 MINUTES LABEL（30ML）」より、各新商品を発表する内容となる。
今回本配信の配信日時が告知され、発表内容などに関してはまだ公開されていない。「30MM×AC6」の新作や、「30MS」の新シスター、「シャニマス」コラボの新商品、「30MF」の新たなジョブや、「30MP」の新アイテムなどが期待されるため、今後の情報にも注目していきたい。
⠀／⠀／- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) January 20, 2025
📢 第9回新商品発表会 開催決定！
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第9回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会
2月18日(火)19:00~
配信決定！👏
「30 MINUTES CHANNEL」
YouTube生配信でお届けいたします！https://t.co/Vj02H3OkwB
今回はどんな発表があるのか…！
ぜひお楽しみに！✨#生配信30ML#30ML pic.twitter.com/kuvpvwrnbs
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