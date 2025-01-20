【第9回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】
2月18日19時～ 配信予定

　BANDAI SPIRITSは、「第9回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を2月18日19時より配信することを発表した。

　本配信は、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の総称「30 MINUTES LABEL（30ML）」より、各新商品を発表する内容となる。

　今回本配信の配信日時が告知され、発表内容などに関してはまだ公開されていない。「30MM×AC6」の新作や、「30MS」の新シスター、「シャニマス」コラボの新商品、「30MF」の新たなジョブや、「30MP」の新アイテムなどが期待されるため、今後の情報にも注目していきたい。

(C)BANDAI SPIRITS 2019
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2023