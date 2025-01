Techstrong Groupは1月17日(米国時間)、Security Boulevardに掲載した記事「Yahoo Japan Enforces DMARC Adoption for Users in 2025 - Security Boulevard」において、LINEヤフーがYahoo!メールにおける迷惑メール対策の一環として、DMARCおよびドメイン認証を義務化したと伝えた。Yahoo Japan Enforces DMARC Adoption for Users in 2025 - Security Boulevard