»³ÀîÊæ¹â¡ÖËÜÎÝÂÇ¤¬À¸¤¤¶¤Þ¡×¡¡ºÇÂ¿47ËÜ¹¹¿·¤Ø¡¢Á´¿È¤ò¶¯²½
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤¬20Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î²Æì¸©Æâ¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¾å¤êºä¤Ç¼Ö¤ò¼ê¤Ç²¡¤·¡¢¤ª¤â¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÁ´¿È¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¤¤¿¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ËËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±¦¤Î¼çË¤¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬À¸¤¤¶¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤³¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤¤Ï¤¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤éÎÏ¶¯¤¤ÂÇµå¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï47ËÜÎÝÂÇ¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¹¹¿·¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ¬¤º¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶¿¤ÇÎý½¬¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë8Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ï¼«¿È¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò²Ý¤¹¡£°¦¾ð¤¢¤ë»ØÆ³¤Ë¡¢ÂçË¤¸õÊä¤Ï³«Ëë1·³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£