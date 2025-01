2月21日にリリースとなるONE OK ROCKのニューアルバム『DETOX』から、第二弾先行シングルとして「Puppets Can't Control You」がリリースされた。TBS系 日曜劇場「御上先生」の初回放送のエンドクレジット映像と共に流れ、同ドラマの主題歌となった作品だ。「この楽曲は、プロデューサーからのアツい想いと、このプロパガンダの世界の内側から自分達が起爆剤となってドラマと一緒に想いが届いてほしいという気持ちで、愛をもって提供させていただきました。このドラマを観て、そして曲を聴いて、今もう一度何が正しくて何が間違っているのかを皆さんが考え直すいいキッカケになっていただければ幸いです。」──Taka

ONE OK ROCK「Puppets Can't Control You」

ONE OK ROCK『DETOX』



2025年2月21日発売初回限定盤(CD+DVD)/ WPZR-31045/6 / 4,400円(税込)通常盤(CD)/ WPCR-18719 / 3,300円(税込)輸入盤(CD)/ 7567.860296CD予約 https://bio.to/ONEOKROCKデジタルアルバムPre Add、Pre Save https://OOR.lnk.to/DTXPuデジタルアルバムのPre Order https://OOR.lnk.to/DTXIPu1.NASTY2.Dystopia*(日本テレビ系『news zero』エンディングテーマ)3.Tropical Therapy4.Delusion:All(映画『キングダム 大将軍の帰還』主題歌)5.Party's Over6.Puppets Can't Control You*(TBS系日曜劇場「御上先生」主題歌)7.Tiny Pieces8.This Can't Be Us9.+Matter(アサヒスーパードライ CMソング)10.C.U.R.I.O.S.I.T.Y.feat.Paledusk and CHICO CARLITO11.The Pilot </3DVD 初回限定盤のみStudio Jam Session Vol.61.Delusion:All2.Tropical TherapyCD購入特典■店舗別先着購入特典・Amazon.co.jp:メガジャケ https://x.gd/jCq8f・楽天ブックス:シューレース https://x.gd/o6xfU・セブンネットショッピング:コンビニエコバック https://x.gd/e2buS・TOWER RECORDS(オンライン含む/一部店舗除く):スマホサイズステッカー https://x.gd/tcF0r・HMV(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く):ピックキーホルダー https://x.gd/4oK7J・TSUTAYA RECORDS(一部店舗/TSUTAYAオンラインショッピング除く):A4クリアファイルhttps://x.gd/LTgJo・応援店(以下ECサイトを含む):B3ポスターONE OK ROCK Official web store https://x.gd/ig7JnA!SMART https://x.gd/pNPV5WARNER MUSIC STORE https://x.gd/jvP2D※輸入盤は対象外となります。※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。※特典対象外の店舗もございます。特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。※応援店の詳細は以下をご確認ください。https://wmg.jp/oneokrock/news/89835/