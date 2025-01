【楽天ブックス:「アサシン クリード シャドウズ」動画視聴キャンペーン】開催期間:3月14日23時59分まで

楽天ブックスは、「アサシン クリード シャドウズ」動画視聴で200円OFFクーポンGETキャンペーンを1月17日0時より実施している。期間は3月14日23時59分まで。

本キャンペーンは、楽天ブックスの特設ページより「アサシン クリード シャドウズ」のトレーラーを視聴することで、PS5版「アサシン クリード シャドウズ」購入時に200円OFFとなるクーポンが貰えるというもの。動画の終了後に現れるクーポン獲得ボタンを押すことで受け取れる。

クーポンの対象となるのは「【楽天ブックス限定特典+特典】アサシン クリード シャドウズ (オリジナルタンブラー+【早期購入封入特典】「三年の恩」ボーナスクエスト)」と、「【特典】アサシン クリード シャドウズ (【早期購入封入特典】「三年の恩」ボーナスクエスト)」の2商品。クーポンの利用は1人1回限りで、先着400回まで利用可能となっている。

また、同特設ページでは限定特典のオリジナルタンブラーのデザインもお披露目されている。

□「アサシン クリード シャドウズ」動画視聴キャンペーンのページ

(C)2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft,

and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.