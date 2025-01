白老牛を使用したすき焼きも！スキヤキBEEF IMPACT

2025年1月16日に『スキヤキBEEF IMPACT』を札幌市中央区にリニューアルオープンします。

スキヤキBEEF IMPACT

2025年1月16日に『スキヤキBEEF IMPACT』を札幌市中央区にリニューアルオープン!

厳選された「白老牛」、「黒毛和牛」、「道産牛」の3種類から選べるお肉と、甘さとコクの絶妙なバランスが特徴の特製の割り下で作り上げる「すき焼き」が、1,930円から味わうことができます。

ステーキ店『BEEF IMPACT』と同様、厳選されたワンランク上の良質なお肉をリーズナブルな価格で提供し、日常の中で気取らずカジュアルに利用できる新感覚のすき焼き店です。

白老牛を使用したすき焼き

白老牛すき焼きセット(ディナー)

ランチタイムでは3種類のお肉から選べるすき焼きに、BEEF IMPACTの人気サイドメニューであるユッケジャンスープと、ご飯、卵、野菜盛り合わせ、漬物が付いたセットで1,500円から楽しむことができるお得なセットメニューを用意します。

また、羽釜で炊いた北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」のご飯も食べ放題となっています。

白老牛すき焼きセット(ランチ)

◇(ランチ)すき焼きセット ランチタイムはご飯おかわり自由

・道産牛 すき焼きセット 1,650円

・黒毛和牛すき焼きセット 2,750円

・白老牛 すき焼きセット 3,850円 ※すべて税込み価格

◇(ディナー)すき焼きセット ディナータイムは卵おかわり自由

・国産牛 すき焼きセット 2,123円

・黒毛和牛すき焼きセット 3,443円

・白老牛 すき焼きセット 4,763円 ※すべて税込み価格

また、ランチタイム限定で特製割り下でじっくり煮込んだ「牛めし」も用意。

ユッケジャンスープと漬物が付いてくるお得なランチセットです。

◇牛めし 1,100円 ※税込み価格

ランチ牛めし

『スキヤキBEEF IMPACT』ではご飯にもこだわります。

最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供します。

ふっくらと炊きあがったご飯は、すき焼きとの相性も抜群です。

羽釜ご飯

■スキヤキBEEF IMPACT 概要

所在地 :北海道札幌市中央区南3条西5丁目35-2 NKCビル1F

TEL :011-211-4429

営業時間:11:00〜22:30(LO. 22:00)

定休日 :不定休

席数 :29席

◆BEEF IMPACTとは

・「気取らないガッツリステーキ」をコンセプトに厳選した赤身の肉を炭火でこんがりと焼き上げ、レアで素早く提供しています。

・提供する全ての肉にこだわり、厳選した肉を大胆豪快に、低価格で提供しています。

BEEF IMPACT一号店

