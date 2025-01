東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

JR舞浜駅のとなりの新浦安駅直結の好立地で、館内には7つのレストランをかまえるグルメにも注目のホテルです。

今回は、1階ロビーラウンジ「シルフ」にて提供されているアラカルトフードメニューを紹介します。

軽食としてはもちろん、ランチにもおすすめなメニューがそろっています☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」フードメニュー

販売店舗:浦安ブライトン東京ベイ 1階 ロビーラウンジ「シルフ」

平日 11:00〜14:30(ラストオーダー)

土日祝 11:00〜17:30(ラストオーダー)

ローストビーフサンドウィッチ

料金 : 2,800円

オールデイダイニング「カシュカシュ」で大人気のローストビーフを使用したサンドウィッチ。

シリアルブレッドに、切りたてのローストビーフをボリュームたっぷりにサンド。

照り焼きソースで仕上げた贅沢な一皿です。

シーフードドリア

料金 : 2,600円

海老や帆立などの海の幸を贅沢に楽しめる「シーフードドリア」

バターライスと魚介香るホワイトソースが絡み、チーズをのせて香ばしく焼き上げた人気メニュー。

大ぶりで豪華な魚介トッピングはもちろん、魚介の出汁が効いたホワイトソースが絶品のおすすめメニューです☆

本日のスープ

価格:800円

日替わりで提供される本日のスープ。

お食事にあわせていただきたい、シェフこだわりのメニューです。

コーヒー/紅茶セット

価格:1,000円

※お食事をご注文のお客様のみ注文可能です。

スペシャルティコーヒー(ブレンド・アメリカン・アイスコーヒー・カフェラテ・アイスカフェラテ・エスプレッツ)

Specialty Coffee (Blended Coffee / Americano / Iced Coffce / Café Latte / Iced Café Latte / Espresso)

カフェインレスコーヒー

Decaffeinated Coffee

紅茶(季節の紅茶・イングリッシュブレックファースト・イングリッシュティーNo.1・ダージリン・アールグレイ・セイロン・デカフェアールグレイ)

Tea (Seasonal Flavor Tea / English Breakfast / English Tea No.] / Darjeeling / Earl Grey / Ceylon / Decaffeinated Earl Grey)

ハーブティー(カモミール・ローズヒップ&ハイビスカス)

Harb Tea (Chamomile / Reschip de Bibiscus)

お食事に合わせて、コーヒー/紅茶セットをお得に追加できます。

日本紅茶協会の「おいしい紅茶の店」にも認定されている「シルフ」

種類豊富なアーマッドティーの紅茶を食事に合わせて選択できます。

自慢のケーキはもちろん、アラカルトフードメニューも充実している「シルフ」

今回紹介したメニューの他にも、石窯ピザやパスタなども提供されています。

ちょっと優雅なランチ利用にもおすすめです!

【実食レポ】カシュカシュ名物ローストビーフのサンドウィッチも!浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」フードメニューの紹介でした。

