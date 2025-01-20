¥¨¥¢¡¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÃæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¡¢¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¼Â»Ü
¥¨¥¢¡¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÃæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¤Ï¡¢¶¦Æ±±¿¹Ò¡Ê¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤Î¼Â»Ü¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¹½£¡Á¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥ÉÀþ¡¢¥¨¥¢¡¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¡Á¹½£¡¦¾å³¤/±ºÅìÀþ¤ËÁê¸ß¤ËÊØÌ¾¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¢¡¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÃæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¤Î¹½£°Ê±ó¤Î¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢20Ï©Àþ¡¢Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É°Ê±ó¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ21Ï©Àþ¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
Î¾¼Ò¤Ï2024Ç¯9·î¡¢Äó·È¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Ð½ñ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤Î¤Û¤«¡¢²ßÊª¤äÃÏ¾å¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢MRO¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£