ËÌÅÍ¾½¡¢Â¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼ä¤·¤µ¤ò¼Â´¶¡ÖÀÅ¤«¤Ê²æ¤¬²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼ä¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿Æü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡ÖÊú¤Ã¤³¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Æ¥³¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª¤ó¤Ö¤¹¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª¤ó¤Ö¤ÎÊý¤¬¡¢¿§¤ó¤Ê»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤é³Ú¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤ò²¼¤í¤·¤¿¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È°¦¸¤Ã£¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÊú¤Ã¤³¤Ç¡¢¥â¥Æ¥â¥Æ¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½Å¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Î¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î½ê¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬µï¤Ê¤¤¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÀÅ¤«¤Ê²æ¤¬²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÈá¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£