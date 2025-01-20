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ONE OK ROCK
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ONE OK ROCK
New Album¡ØDETOX¡Ù
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1. NASTY
2. Dystopia* ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ønews zero¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
3. Tropical Therapy
4. Delusion:All ¡Ê±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
5. Partys Over
6. Puppets Cant Control You* ¡ÊTBS·Ï ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¼çÂê²Î¡Ë
7. Tiny Pieces
8. This Cant Be Us
9. +Matter ¡Ê¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤ CM¥½¥ó¥°¡Ë
10. C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO
11. The Pilot *Í¢ÆþÈ×¡¢International Version¤È¤Ï°ìÉô²Î»ì¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
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Studio Jam Session Vol. 6
1. Delusion:All
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