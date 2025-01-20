¡ÈÄÔ¤Á¤ã¤ó¡ÉÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢Ã£É®¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»ú¾å¼ê¤¤¡×¡¡½ñ¤½é¤á¤ÇºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ê¤É¤òÈäÏª
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¡õÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê43¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£½ñ¤½é¤á¤Ç¡¢ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤È2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»ú¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×½ñ¤½é¤á¤Ç¡ÈºÂ±¦¤ÎÌÃ¡É¤ÎÈäÏª¤¹¤ë´õ¶õ
¡¡¡Ö»ú¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹´õ¶õ¤À¤¬¡¢½ñ¤½é¤áÍÑ»æ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Èµ¤¸å¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É®¤ò±¿¤Ö¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿100Ëü¿Í¡×¡Ö·ò¹¯Âè°ì¡×¡Ö¸ºÎÌ5kg¡×¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¡×¤È6¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÎÏ¶¯¤¯µ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸»ú¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¡È¼«¸ÊÎ®¡É¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»ú¾å¼ê¤¤¡×¡ÖÃ£É®¡×¡Ö¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¸«¤¿ÌÜ¥®¥ã¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãý¤êÊý¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢»ú¤¬À¨¤¯åºÎï¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜÉ¸»ý¤Ã¤Æ¤Æ¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¡ª¤·¤«¤â½ñ¤½é¤á¾å¼ê¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈÈþÊ¸»ú¡É¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»ú¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×½ñ¤½é¤á¤Ç¡ÈºÂ±¦¤ÎÌÃ¡É¤ÎÈäÏª¤¹¤ë´õ¶õ
¡¡¡Ö»ú¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹´õ¶õ¤À¤¬¡¢½ñ¤½é¤áÍÑ»æ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Èµ¤¸å¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É®¤ò±¿¤Ö¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿100Ëü¿Í¡×¡Ö·ò¹¯Âè°ì¡×¡Ö¸ºÎÌ5kg¡×¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¡×¤È6¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÎÏ¶¯¤¯µ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸»ú¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¡È¼«¸ÊÎ®¡É¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»ú¾å¼ê¤¤¡×¡ÖÃ£É®¡×¡Ö¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¸«¤¿ÌÜ¥®¥ã¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãý¤êÊý¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢»ú¤¬À¨¤¯åºÎï¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜÉ¸»ý¤Ã¤Æ¤Æ¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¡ª¤·¤«¤â½ñ¤½é¤á¾å¼ê¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈÈþÊ¸»ú¡É¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£