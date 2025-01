【第13話】1月20日 無料公開

小学館は1月20日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第13話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。

第13話では、お姉さんと塾通いしている女子高生保志飛華流が公園で「ケツバトラー」のケッ闘に挑む。その対決の様子はセンシティブすぎて……。

なお1月13日現在、週刊コロコロコミックでは13話の後日談となる「おまけ4コマ2」が公開されている。

第13話より

【無料公開中(一部)】

第13話のページ

【最新話】

おまけ4コマ2」のページ

【あらすじ】

中学校に進学し周りの変化に戸惑う新田晴は、ある日の夕方、公園のベンチで謎のお姉さんに声をかけられる。「さあ少年。選びたまえ、君のベイを。」ベイ……。ベイ? ベイブレード!? お姉さんの正体は、この世の何よりもホビーを愛するコロコロ現役読者だったのだ! 夕焼け空とコロコロがよく似合う「少年」呼びのダウナーお姉さんとの、本格ホビーコメディ!

