ウルブズの得点源アンソニー・エドワーズがNBA史上3番目の若さで通算8000得点を突破

1月19日(現地時間18日、日付は以下同)。ミネソタ・ティンバーウルブズは、ホームのターゲット・センターで臨んだクリーブランド・キャバリアーズ戦を117-124で落とし、翌20日を終えてウェスタン・カンファレンス8位の22勝20敗とした。

キャリア5年目のアンソニー・エドワーズは、リーグベストの戦績(35勝6敗)を誇るキャバリアーズ相手に第4クォーターで両チーム最多の13得点を奪うなど計28得点に3リバウンド5アシストと奮戦。

そしてウルブズのオールスターガードは、この試合を終えてレギュラーシーズン通算8018得点に到達。『Timberwolves PR』によると、23歳と166日で8000得点をクリアしたことで、エドワーズはロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ(22歳と74日)、フェニックス・サンズのケビン・デュラント(22歳と189日)に次いでNBA史上3番目の若さで達成したという。

今シーズンここまで42試合へフル出場しているエドワーズは、平均26.1得点5.8リバウンド4.3アシスト1.2スティールに3ポイントシュート成功率42.9パーセント(平均4.3本成功)を残し、ウルブズのトップスコアラーとして活躍を続けている。

With Anthony Edwards reaching 8,000 career points tonight, he becomes the third-youngest player in @NBA history to reach 8,000 career points.

1. LeBron James (22y-74d)

2. Kevin Durant (22y-189d)

3. Anthony Edwards (23y-166d) https://t.co/F9r6vSRvTc

- Timberwolves PR (@Twolves_PR) January 19, 2025