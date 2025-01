「丿貫」が東京初出店！ 夜はフレンチベースのつまみと厳選した日本酒も楽しめる（東京・三越前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は三越前駅の近くにオープンした、人気ラーメン店「丿貫」の姉妹店。厳選した日本酒とフレンチベースの肴、〆の煮干蕎麦を楽しんで。

丿貫東京(東京・三越前)

煮干蕎麦 出典:ゆっきょしさん

2024年11月、三越前駅から徒歩2分ほどの場所に、日本酒と煮干しラーメンを楽しめる「丿貫東京」がオープンしました。横浜市・桜木町に本店を構える「丿貫」は、昼は煮干しラーメン専門店、夜は〆にラーメンを提供する日本酒バーとして営業。「食べログ ラーメン KANAGAWA 百名店」にも選出されている、行列の絶えない人気店です。店主は全国で7店舗を展開する丿貫グループの創業オーナーで、都内への出店を検討していたところ、同エリアでの出店オファーがあったため今回の出店に至ったそう。料理長はドイツの日本国総領事館にて腕を振るった元公邸料理人が務めます。

スタイリッシュな店内 出典:たけとんたんたさん

オーナーは、元々煮干ラーメンだけではなく、煮干ラーメンと日本酒のカップリングという新しいそば前スタイルの提案をしたいと考えていたそうですが、既存店舗では席数が足りず、中々それが思うような形で実現できていなかったのだとか。新店舗は最大席数が35席取れる大きなテナントで、東京駅至近のビジネスタワーという立地だったことから、認知を進めやすい点も決め手になったそう。店内は、黒を基調としたシックでお洒落な空間。落ち着いて日本酒を楽しめるように、一般的なラーメン屋の内装ではなく、バーに近い色調と雰囲気になっています。客席はキッチンを囲むコの字形のカウンター席の他、グループ利用できるテーブル席など全35席ですが、現在は27席に制限して営業しています。

煮干蕎麦 出典:マーコラーメンさん

看板メニューの「煮干蕎麦」1,000円は、九十九島ひらごと伊吹いりこを使用し、えぐみのない煮干しのうまみが溢れた、飲み干したくなる一杯。スープに使用する煮干は、長崎県と香川県の漁協まで直接赴き、品質はもちろん、どういう生産者の方々が作られているのかを確認した上で仲介業者を通さず直接仕入れているので、絶対の自信を持っているのだそう。粗みじんの玉ねぎが良いアクセントとなっていて、スープによく絡むパツパツのストレート麺と、しっとりとした食感のチャーシューもたまりません。

牡蠣蕎麦 出典:mac5さん

他にも濃厚な牡蠣のおいしさを味わえる「牡蠣蕎麦」(50食限定)1,300円も人気です。

猪ラグーのあえ玉 出典:okapyonさん

あえ玉は味付きで「黒酢のあえ玉」300円の他、「明太子のあえ玉」450円や「ボンゴレビアンコのあえ玉」400円、「猪ラグーのあえ玉」500円など、日によって変わるユニークなメニューを用意。

山陰獲れ猪のラグー 写真:お店から

料理長が元々はフランス料理のシェフなので、夜は先ずリーズナブルなフレンチベースの肴と日本酒を堪能し、香り高い煮干そばで〆るのが最もおすすめのスタイル。日本酒がすすむ肴は「鮪生ハムのカルパッチョ」600円や「鮟肝のワイン煮」600円、いろいろ楽しめる「シェフの気まぐれ三種のバリエ」1,200円や「山陰獲れ猪のラグー」1,800円など。日本酒は神奈川県愛甲郡の大矢孝酒造と山形の酒を中心に取り扱っています。

他にはない煮干蕎麦と日本酒のカップリングを楽しめる「丿貫東京」。昼と夜で違った使い方ができるのもいいですね。煮干しラーメンが好きな方は是非足を運んでみてください。

食べログレビュアーのコメント

煮干蕎麦 出典:らっしーKさん

『◆煮干蕎麦(税込1,000円)

鈍色の典型的なドロドロ系煮干ラーメンですが、スープは飲んでみると見た目ほどドロドロ感は強くなく、味も濃すぎず、誰もが食べやすいレベルかと思います。

エグみも無いし、とても美味しいです!

麺は中細ストレートのパツパツ麺。

これまた美味しく、煮干スープによく合います。

トッピングは薄切りのチャーシュー2枚と、みじん切りの玉ねぎのみとシンプル。

だからこそのこの価格なんですかね。

チャーシューは大判ですが、生ハムを切る機器でカットするほどなのでかなり薄め。

でも、このしっとり生ハムのようなチャーシューもまたアリですね。

美味しかったです!』(らっしーKさん)

煮干蕎麦 出典:るきるなとさん

『煮干蕎麦 1000円

平日19時で並びはありませんでしたが、店内満席でした

いやもちろん知ってましたよ、煮干し系のラーメンだって

だからそのつもりで一口目のスープ飲んだんです

うわっ、煮干しつよっ、ってなった

これ全部食べれるかなって思ったのが本当の感想

でも、そのあと食べ進めると、ありえないぐらいの旨みを感じられるようになり、あと引きまくりのスープに必ずリピートを誓うレベルになってました笑

煮干しの魔法にかかったようなラーメンです

マジで食べて欲しい』(るきるなとさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆丿貫東京住所 : 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

