甘酸っぱいいちごとクリーミーなチーズの風味！DRENTY CHOCOLATE『カカオベイクサンド いちごティラミス』

D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)は、バレンタインシーズンに向けて看板商品『カカオベイクサンド』の新フレーバー『カカオベイクサンド いちごティラミス』を阪急うめだ本店・阪急バレンタインチョコレート博覧会および博多阪急・バレンタインフェスタにて限定販売します。

D’RENTY CHOCOLATE『カカオベイクサンド いちごティラミス』

販売価格 :1個 540円(税込)

賞味期限 :40日以上

販売開始日:阪急うめだ本店 2025年1月20日(月)より

博多阪急 2025年1月23日(木)より

D’RENTY CHOCOLATE期間限定ショップにてお取り扱い

D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)は、バレンタインシーズンに向けて看板商品『カカオベイクサンド』の新フレーバー『カカオベイクサンド いちごティラミス』を阪急うめだ本店・阪急バレンタインチョコレート博覧会および博多阪急・バレンタインフェスタにて限定販売。

■カカオベイクサンドの新フレーバーは『いちごティラミス』

博多あまおうをベースにしたいちごパウダーとチーズパウダーを合わせたティラミス風ホワイトチョコレートを厚さ10mmのホワイトチョコレートをカカオラングドシャでサンド。

きゅんと甘酸っぱいいちごとクリーミーなチーズの風味が絶妙な、一皿のティラミスを味わうようなひと品です。

阪急百貨店限定商品

■阪急百貨店限定商品

『カカオベイクサンド いちごティラミス』は、D’RENTY CHOCOLATEがバレンタインシーズンに期間限定出店する大阪・阪急うめだ本店および福岡・博多阪急にて限定販売します。

また、会期中は、D’RENTY CHOCOLATEの『カカオベイクサンド』4つのフレーバー(ミルク、アッサムティー、フロマージュシトロン、薫風抹茶)を詰め合わせした、各1個・全4個入り、各2個・全8個入りのセットも販売します。

D’RENTY CHOCOLATEの様々な味を楽しめます。

カカオベイクサンド4種詰め合わせ

■期間限定・店舗情報

ショップ名:D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)

[大阪・うめだ]

場所 : 阪急うめだ本店 阪急バレンタインチョコレート博覧会

9階チョコレートピア

期間 : 2025年1月20日(月)〜2月14日(金) 10:00〜20:00

[福岡・博多]

場所 : 博多阪急 8階催事場 バレンタインフェスタ

期間 : 2025年1月23日(木)〜2月14日(金) 10:00〜20:00

公式サイト: https://website.hankyu-dept.co.jp/hakata/h/2024/1225valentine

※休館日、営業時間は各百貨店、商業施設に準じます。

詳しくは出店先のホームページを確認してください。

※上記他、D’RENTY CHOCOLATEのバレンタインシーズン催事情報は、公式サイトを確認してください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘酸っぱいいちごとクリーミーなチーズの風味!D釻RENTY CHOCOLATE『カカオベイクサンド いちごティラミス』 appeared first on Dtimes.