【幻のいる島 エンブレムイベント SP開催】開催期間:1月20日15時~1月27日14時59分

ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、「幻のいる島 エンブレムイベント SP開催」を1月20日15時より開始した。期間は1月27日14時59分まで。

本イベントでは、期間中に他プレイヤーとのバトルの連勝回数に応じて、プロフィールに設定できるエンブレムが獲得可能。2連勝で参加賞、3連勝で銅賞、4連勝で銀賞、5連勝で金賞が用意される。

また、「だれかと」のバトルで勝利することで「ひかりのすな」などを獲得できるミッションも同時される。

(C) 2024 Pokemon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。