　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42095.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40928.25　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40863.07　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40790.44　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40281.14　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40277.10　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39771.84　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39630.49　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39625.95　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39262.54　　25日移動平均線
39226.96　　均衡表基準線(日足)
39172.24　　均衡表転換線(日足)
39147.08　　均衡表雲上限(週足)
39099.93　　均衡表転換線(週足)
38974.80　　13週移動平均線
38954.21　　均衡表雲上限(日足)
38952.99　　75日移動平均線

38902.50　　★日経平均株価20日終値

38779.89　　均衡表雲下限(日足)
38753.24　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38672.64　　6日移動平均線
38655.63　　200日移動平均線
38397.91　　26週移動平均線
38323.65　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38243.93　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37734.63　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37672.50　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37165.32　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37021.35　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35932.74　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18　　均衡表基準線(週足)
34700.16　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　23.27(前日12.63)
ST.Slow(9日)　　15.05(前日10.65)

ST.Fast(13週)　 41.96(前日54.60)
ST.Slow(13週)　 58.01(前日68.34)

［2025年1月20日］

株探ニュース