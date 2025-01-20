

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42095.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40928.25 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40863.07 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40790.44 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40281.14 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40277.10 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39771.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39630.49 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39625.95 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39262.54 25日移動平均線

39226.96 均衡表基準線(日足)

39172.24 均衡表転換線(日足)

39147.08 均衡表雲上限(週足)

39099.93 均衡表転換線(週足)

38974.80 13週移動平均線

38954.21 均衡表雲上限(日足)

38952.99 75日移動平均線



38902.50 ★日経平均株価20日終値



38779.89 均衡表雲下限(日足)

38753.24 ボリンジャー:-1σ(25日)

38672.64 6日移動平均線

38655.63 200日移動平均線

38397.91 26週移動平均線

38323.65 ボリンジャー:-1σ(13週)

38243.93 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37734.63 ボリンジャー:-3σ(25日)

37672.50 ボリンジャー:-2σ(13週)

37165.32 ボリンジャー:-1σ(26週)

37021.35 ボリンジャー:-3σ(13週)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35932.74 ボリンジャー:-2σ(26週)

35777.18 均衡表基準線(週足)

34700.16 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 23.27(前日12.63)

ST.Slow(9日) 15.05(前日10.65)



ST.Fast(13週) 41.96(前日54.60)

ST.Slow(13週) 58.01(前日68.34)



［2025年1月20日］



株探ニュース

