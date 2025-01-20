【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(20日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42095.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)
40928.25 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40863.07 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40790.44 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40281.14 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40277.10 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39771.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39630.49 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39625.95 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39262.54 25日移動平均線
39226.96 均衡表基準線(日足)
39172.24 均衡表転換線(日足)
39147.08 均衡表雲上限(週足)
39099.93 均衡表転換線(週足)
38974.80 13週移動平均線
38954.21 均衡表雲上限(日足)
38952.99 75日移動平均線
38902.50 ★日経平均株価20日終値
38779.89 均衡表雲下限(日足)
38753.24 ボリンジャー:-1σ(25日)
38672.64 6日移動平均線
38655.63 200日移動平均線
38397.91 26週移動平均線
38323.65 ボリンジャー:-1σ(13週)
38243.93 ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 新値三本足陰転値
37734.63 ボリンジャー:-3σ(25日)
37672.50 ボリンジャー:-2σ(13週)
37165.32 ボリンジャー:-1σ(26週)
37021.35 ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
35932.74 ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18 均衡表基準線(週足)
34700.16 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 23.27(前日12.63)
ST.Slow(9日) 15.05(前日10.65)
ST.Fast(13週) 41.96(前日54.60)
ST.Slow(13週) 58.01(前日68.34)
［2025年1月20日］
株探ニュース