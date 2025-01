手軽なサイズ500mlペットボトル！スパーク「Silica Springs」

スパークは、「Silica Springs」(5L・8Lで販売中)を2025年3月3日(月)より500mlペットボトルで発売します。

スパーク「Silica Springs」500mlペットボトル

発売日 :2025年1月27日(月)

原材料名:水(鉱水)

価格 :130円(税込)

内容量 :500ml

採水地 :大分県宇佐市

製造場所:スパーク株式会社宇佐工場

(大分県宇佐市院内町副1540)

「硬水は苦手だけど、せっかく買って飲む水だから少しでもミネラル補給に役立てたい。」「おいしくなければ続けられない…」そんな声に応て日常使いとして携帯できる500mlサイズで発売します。

栄養素の吸収は一度に大量にはできないため、少しずつ摂取していくのが効果的です。

糖分を含まない日々の飲料水での栄養補給はまさに理想的な健康維持活動と言えます。

■商品特徴

★硬度71mg/Lの中程度軟水

日本の水道水で約50mg/L、ヨーロッパ産の硬水は約300mg/L、一般に日本人が美味しく飲めるのは10〜100mg/Lと言われています。

WHOの基準では60〜120mg/Lは中程度の軟水と分類され、日本産天然水ならではの「まろやかさ」を保ちつつミネラルを含んだ大分県宇佐市のおいしいお水をおすすめします。

★各種ミネラルがバランスよく含まれる

骨や髪を丈夫にすると言われる「シリカ」以外にもカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが多く含まれ、体内では生成できないこれらミネラルの補給に役立ちます。

野菜や穀類が不足しがちな現代人の食生活における強力な助っ人です。

★炭酸水素イオン88mg/L含有

良質な院内妙見温泉がある宇佐市の水ならではの炭酸水素イオン含有量です。

抗酸化作用があり血中の酸性とアルカリ性のバランスを保ち、胃腸の働きを助けると言われています。

摂りすぎはもちろん良くありませんがたくさんお飲みいただいても過剰摂取にはならない丁度良い量が含まれています。

★自然の恵みで身体をいたわる シリカ77mg/L含有

地球のおよそ60%を構成するシリカは、私たちの爪、髪、皮膚など体内にもある組織です。

身体にとって大切な構成要素であるにもかかわらず、体内では合成されないシリカは、食物などから摂取することがすすめられています。

特に食が細くなったお年寄りは日々の水分補給を通じて少しずつ摂り入れられるのが望ましいと言えます。

また、抗酸化作用があるといわれますのでアンチエイジング効果も期待できます。

★PFAS対策を万全に

水道水を通じてじわりじわりと身体に影響を及ぼすと言われるPFASの存在を不安に思う方は少なくありません。

「せめて飲料水はミネラルウォーターを」とお考えの方におすすめの、安心・安全な飲料水です。

