1月20日 発表

ポケモンは1月20日、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)について、全世界のプレイヤーのカード総獲得枚数が400億枚を達成したことを発表した。

「ポケポケ」は、DeNAとクリーチャーズが開発し、ポケモンが運営するポケモンカードゲームを原作としたスマートフォン向けカードゲームアプリ。2024年10月30日に配信され、2024年のGoogle検索ランキング1位に輝くなど大きな注目を集めている。

本日1月20日、公式からのお知らせにより全世界のプレイヤーのカード総獲得枚数が400億枚を突破したことが明らかに。これを記念し、1月20日15時から4月30日14時59分までの期間中にゲームへログインを行なったユーザーを対象に、プロモカード「ポケモン図鑑」が配布される。

「ポケモン図鑑」の効果は“自分の山札を上から3枚見て、もとにもどす”というもの。配布カードはゲーム内のプレゼントボックスより確認できる。

