¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤è¤ëÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¡ÈÆùÃÆÀÜÂÔ¡É¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¥Õ¥¸°Ê³°¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î¡Ö²ò·è¶â9000Ëü±ß½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¡¢ÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÌ¤Á¾Í¤ÎÂçÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê¡È¾åÇ¼¡ÉÀÜÂÔ¡Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹°·¤¤¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö
¡¡17Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶ÉÆâ¤Ç¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢½ÐÀÊ¤Ïµ¼Ô¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤Îµ¼Ô¤Î¤ß¡¢Æ°²è»£±Æ¤â¶Ø»ß¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÈï³²½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë30²ó°Ê¾å¡Ö²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¥í¥¯¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½ÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤º¤µ¤ó¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤Ç¡¢´Î¿´¤ÎÃæ¿È¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤òÆþ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Û¤Ü¥¼¥í²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÌó7¡ó¤Î³ô¤òÊÝÍ¤¹¤ëÊÆ¹ñÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¡È¤â¤Î¸À¤¦³ô¼ç¡É¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¼Ò¤¬¡Öwe are outraged¡ª¡Ê²æ¡¹¤Ï·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡È³°°µ¡É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£
¢£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶¦ÈÈ´Ø·¸¤Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¸¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤º¤µ¤ó¤ÊÂÐ±þ¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¢NTTÅìÆüËÜ¤Ê¤ÉÍê¤ß¤Î¹Ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¥Õ¥¸¤Ø¤Î½Ð¹Æ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¸Ë´¤Îµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶É´Ø·¸¼Ô¤«¤éÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¡ÈÀÀÜÂÔ¡É¡ÈÀ¾åÇ¼¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆâ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¶É¤Ç¤â¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë¥¡¼¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤à¤·¤íPR²ñ¼Ò¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¤Î¶É´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿§»Å³Ý¤±¤ÎÀÜÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÎÃæµï¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¶É¤«¤éÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÏª¹ü¤ÊÀÀÜÂÔ¤Ï¤Þ¤ì¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ÊÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥ÈÁê¼ê¤Î¶É¤«¤é¤Î¡ÈÆùÃÆÀÜÂÔ¡É¤Ï¡¢²¼¤ÃÃ¼¤Ë¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤ÏÉáÄÌ¤Î°û¤ß²ñ¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¥é¥¤¥È¤Ê´Ø·¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢²¿Ç¯¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«¶É¤Î´Ø·¸¼Ô¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¶¦ÈÈ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæµï¤È¤¤¤¨¤ÐSMAP»þÂå¤«¤é¤Î¥º¥Ö¥º¥Ö¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢SMAP¤ò°·¤¨¤ë¿Í¤¬½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤ÎÀÜÂÔ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¡Ø¤ªÂð¤Î¤È¤³¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤ÉÎÏ¤Î¤¢¤ë¾åÁØÉô¤È¤Î´Ø·¸À¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Â¾¶É¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÌ¤Î¥¡¼¶ÉÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¤â¤³¤¦À¼¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¸¤ÏÆÃ¤Ë¹ó¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Ç½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¤ò¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó°·¤¤¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø¥¢¥ä¥Ñ¥ó¡Ù¡Ø¥«¥È¥Ñ¥ó¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ½÷»Ò¥¢¥Ê¤ò¥¿¥ì¥ó¥È²½¤·¤Æ¡ÈÀ¤ÎÂÐ¾Ý¡É¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ËÂè2¡¢Âè3¤Î¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê¡È¾åÇ¼¡ÉÀÜÂÔ¡Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹°·¤¤¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡Ä¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶É¤Îµ¬Î§¤ÎÍð¤ì¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£