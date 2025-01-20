¸á¸å¡§ºÄ·ô¥µ¥Þ¥êー¡¡ÀèÊª¤ÏÈ¿È¯¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÇã¤¤¤Ç·øÄ´¿ä°Ü
¡¡£²£°Æü¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£³·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»ý¤Á¹âÄ´À°¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·øÄ´¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÈÌÅª¤ËÌÏÍÍÄ¯¤á¥àー¥É¤¬¶¯¤¯¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Àª¤¤¤Ë¤ÏË³¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½µËö£±£·Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ£±£²·î½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¤äÊÆ£±£²·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤ÎÊÆÄ¹´üºÄÁê¾ì¤Ï£³±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡Ê¶âÍø¤Ï¾å¾º¡Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£±ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊÆÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤ä¡¢£²£³～£²£´Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¹¤ëÅê»ñ²È¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÆºÄ·ô°Â¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡£½¢Ç¤¼°¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ÇÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆü¶ä²ñ¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ºÄ·ôÀèÊª¤Ï¸áÁ°£±£°»þ£±£°Ê¬¤´¤í¤Ë£±£´£±±ß£±£´Á¬¤ò¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤ÇÊý¸þ´¶¤Ê¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£³·î¸Â¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£·Á¬¹â¤Î£±£´£±±ß£°£·Á¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÊªºÄ»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¸á¸å£³»þ»þÅÀ¤ÇÁ°½µËöÈæ£°¡¥£°£±£°¡óÄã²¼¤Î£±¡¥£±£¹£°¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Á°½µËö£±£·Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ£±£²·î½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¤äÊÆ£±£²·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤ÎÊÆÄ¹´üºÄÁê¾ì¤Ï£³±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡Ê¶âÍø¤Ï¾å¾º¡Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£±ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊÆÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤ä¡¢£²£³～£²£´Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¹¤ëÅê»ñ²È¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÆºÄ·ô°Â¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡£½¢Ç¤¼°¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ÇÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆü¶ä²ñ¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ºÄ·ôÀèÊª¤Ï¸áÁ°£±£°»þ£±£°Ê¬¤´¤í¤Ë£±£´£±±ß£±£´Á¬¤ò¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤ÇÊý¸þ´¶¤Ê¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£³·î¸Â¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£·Á¬¹â¤Î£±£´£±±ß£°£·Á¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÊªºÄ»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¸á¸å£³»þ»þÅÀ¤ÇÁ°½µËöÈæ£°¡¥£°£±£°¡óÄã²¼¤Î£±¡¥£±£¹£°¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS