Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æµ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥ÈHappy Seasons¡ª¤ò³«ºÅ¡ª ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÖÇ¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×

スヌーピーミュージアムは、2025年のシーズンイベントや企画展・新商品発売スケジュールを発表しました。

スヌーピーミュージアム「年間スケジュール」

「季節を楽しむミュージアム」の施策に続き、2025年も「Happy Seasons!」と題して約2か月ごとに季節を楽しめるシーズンイベントを通年で開催します。

2025年1月20日から3月2日までは「ハッピー・バレンタイン」がスタートし、館内にはハートがふんだんに装飾されます。

エントランスには赤やピンクのハートのオブジェが吊るされ、赤い屋根の「スヌーピーの『ベリー・ハッピー・ホーム』」も、赤とピンクのハートで装飾されます。

2月1日(土)〜14日(金)までは「特別なあなたへ、ハッピー・バレンタイン!」と題して、大切な人にメッセージを書いてプレゼントできる「ハートフル・カード」を配布するほか、ミュージアムショップ「ブラウンズストア」では対象のお菓子を購入した方にショッパータグがプレゼントされます。

また、隣接するPEANUTS Cafeでもバレンタインメニューが登場します。

<2025年 スケジュール発表>

スヌーピーミュージアム 2025年カレンダー

・2025年 Happy Seasons! 季節イベント

1月20日(月) - 3月2日(日) ハッピー・バレンタイン

3月8日(土) - 5月9日(金) ハッピー・スプリング

5月10日(土) - 7月4日(金) ハッピー・レイン

7月5日(土) - 9月5日(金) ハッピー・サマー

9月6日(土) - 10月31日(金) ハッピー・ハロウィーン

11月1日(土) - 12月25日(木) ハッピー・クリスマス

12月26日(金) - 2026年3月1日(日) ハッピー・ラブ

・2025年 企画展

3月8日(土) - 8月31日(日)

「ピーナッツ・ギャングのスクールライフ School Life of the Peanuts Gang」

9月6日(土) - 2026年3月1日(日)

「ピーナッツ75周年記念『スヌーピー展』PEANUTS 75th Anniversary Special Exhibition」※タイトル仮

※詳細は順次公式HPにて発表していきます。

※内容は変更になる可能性があります。

<企画展「ピーナッツ・ギャングのスクールライフ」School Life of the Peanuts Gang」 概要>

会期:3月8日(土)〜8月31日(日)

「ピーナッツ・ギャングのスクールライフ」

チャーリー・ブラウンや妹のサリーが仲間とスクールバスに乗って学校に行くと、さまざまな出来事が待ち受けています。

ユニークな友だちと先生がいます。

授業は毎日淡々と行われ、時には緊張する発表の機会もあり、ご褒美にダンス・イベントも。

家に帰れば宿題もするし、夏休みにはサマーキャンプで新たな出会いもあったりします。

ピーナッツ・ギャングのスクールライフは、私たちにとってもおなじみの、甘く切なさを感じる日々ではないでしょうか。

選りすぐった約45点のコミックを通して、ピーナッツ・ギャングとスクールライフを楽しめます。

<スヌーピーミュージアム概要>

●所在地 : 東京都町田市鶴間3-1-4

●開館時間 : 平日10:00〜18:00、土日祝10:00〜19:00

●休館日 : 1月1日、2月18日と8月に1回

●アクセス : 東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅より徒歩4分

●電話番号 : 042-812-2723

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC( 短縮形 (C) 2025 Peanuts )

