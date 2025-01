¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¥³¥é¥Ü¡ªNotabag¡ØNotabag ¡ß Letterpress Letters¡Ù

「Notabag(ノットアバッグ)」は、新作の『Notabag × Letterpress Letters(ノットアバッグ・レタープレスレターズ)』を2025年1月20日(月)から日本で販売中です。

Notabag『Notabag × Letterpress Letters』

(日本総輸入元:株式会社イマオコーポレーション)

■『Notabag × Letterpress Letters』について

60〜70年代に作られた木製活字を使用し、活版印刷機でハンドプリントしたポスターを、そのままNotabagにデザイン。

デジタルでは表現できない、ヴィンテージの木製活字ならではのキズやかすれが魅力です。

日本限定モデルのデザインを、スペシャルパッケージで楽しめます。

Letterpress Letters 1

Letterpress Letters 2

TAKE IT SLOW

It is better to go the right path

slowly than to go down the

wrong path in a hurry.

「ゆっくり行こう。」

いそがばまわれってことで

TAKE IT SLOW

TAKE IT SLOW Blue

TAKE IT SLOW Gray

IT’S IN THE BAG

You already have what you need

in your bag, so you will be fine.

「バッグにはいってるよ。」

必要なものは全部バッグに入ってる。

準備は万端、きっと大丈夫。

IT’S IN THE BAG

IT’S IN THE BAG Golden

IT’S IN THE BAG Wine Red

■BAG & BACKPACK

トートバッグにもリュックサックにもなるカラフルでファッショナブルなポータブルバッグ。

小さく収納することができるので、行きは手ぶらで買い物に出かけ、少しの荷物ならトートバッグに、荷物が多かったり重かったりする場合はリュックサックにするなど、状況に合わせた使い分けが可能。

■Letterpress Lettersとは

渋谷区富ヶ谷にある活版印刷(レタープレス)のクリエイティブスタジオです。

貴重なアルファベット木製活字を使ったデザイングッズを制作しています。

Notabag × Letterpress Letters 全4種類

■商品概要

商品名 :BAG & BACKPACK TAKE IT SLOW、IT’S IN THE BAG

価格(税込み):5,500円

型番 :NTB019GR-TS、B-TS

NTB019G-IB、W-IB

材質 :コットン63%、ナイロン37%(リップストップ)

サイズ :(使用時)

たて約65cm(持ち手含む)×よこ約45cm

:(収納時)

たて約13cm×よこ約15.5cm

重量 :約115g

TAKE IT SLOW Blue スペシャルパッケージ

TAKE IT SLOW Gray スペシャルパッケージ

IT’S IN THE BAG Golden スペシャルパッケージ

IT’S IN THE BAG Wine Red スペシャルパッケージ

