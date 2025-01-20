ÆÈ¼«À¤äÂî±ÛÀ¤òÄÉµæ¤¹¤ë¸¦µæ¤ò»Ù±ç¡ª°ðÀ¹¸¦µæ½õÀ®¡¡¿·¥³¡¼¥¹¡Ö¤Ï¤°¤¯¤à¡×¡Ö¤¿¤«¤á¤ë¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í°ðÀ¹ºâÃÄ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¾Íè¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸¦µæ¼Ô¤ò¤è¤êÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ºâÃÄÀßÎ©Åö½é¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë°ðÀ¹¸¦µæ½õÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³È½¼¤·¡¢¿·¤¿¤ËÆó¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÀ¹¸¦µæ½õÀ®¡Ö¤Ï¤°¤¯¤à¡×¡Ö¤¿¤«¤á¤ë¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í°ðÀ¹ºâÃÄ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¾Íè¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸¦µæ¼Ô¤ò¤è¤êÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ºâÃÄÀßÎ©Åö½é¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë°ðÀ¹¸¦µæ½õÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³È½¼¤·¡¢¿·¤¿¤ËÆó¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ðÀ¹¸¦µæ½õÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
1. ¼ñ»Ý
°ðÀ¹¸¦µæ½õÀ®¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢²Ê³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤È¿ÍÎà¤ÎÀº¿ÀÅª¿¼²½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ðÀ¹ºâÃÄÁÏÎ©¼Ô °ðÀ¹ÏÂÉ×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ñÆâ¤Î¼«Á³²Ê³Ø¡¢¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆÈÁÏÅª¤ÇÍ¥¤ì¤¿¸¦µæ³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ½õÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢³Ø½Ñ¡¦Ê¸²½¤ÎÂ¥¿Ê¤È¹ñºÝÁê¸ßÍý²ò¤ÎÁý¿Ê¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã°ðÀ¹¸¦µæ½õÀ®¡Ö¤Ï¤°¤¯¤à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢£ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÃµµæ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÎ¸«¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈÁÏÅª¡¦³×¿·Åª¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ãµº÷À¤¬¹â¤¤Ë¨²êÅª¸¦µæ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹Í¤¨¤Ç¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±Â«Çû¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¸¦µæ»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä³×¿·Åª¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸¦µæÊ¬Ìî
¼«Á³²Ê³ØÊ¬Ìî(Íý¹©·Ï¡¿À¸Êª·Ï)
¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ²Ê³ØÊ¬Ìî(¿Í¼Ò·Ï)
2. ¿½ÀÁ»ñ³ÊÂÐ¾Ý¼Ô
Íý¹©·Ï¤ÈÀ¸Êª·Ï¤Ï40ºÐ°Ê²¼¡¢¿Í¼Ò·Ï¤Ï50ºÐ°Ê²¼(¿½ÀÁÇ¯ÅÙ¤Î4·î1Æü»þÅÀ)
3. ½õÀ®¶â³Û
ËèÇ¯50·ï(Íý¹©·Ï¡¿À¸Êª·Ï40·ï¡¢¿Í¼Ò·Ï10·ï)¡¢1·ï¤Ë¤Ä¤200Ëü±ß
4. ¸¦µæ´ü´Ö
2Ç¯
¡ã°ðÀ¹¸¦µæ½õÀ®¡Ö¤¿¤«¤á¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¼«¤é¤Î¶¯¤ß¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¸¦µæ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«À¤äÂî±ÛÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÃÎ¸«¤òÄÉµæ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±Â«Çû¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¸¦µæ»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ä³×¿·Åª¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢°ìÁØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸¦µæÊ¬Ìî
¼«Á³²Ê³ØÊ¬Ìî(Íý¹©·Ï¡¿À¸Êª·Ï)
¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ²Ê³ØÊ¬Ìî(¿Í¼Ò·Ï)
2. ¿½ÀÁ»ñ³ÊÂÐ¾Ý¼Ô
Íý¹©·Ï¤ÈÀ¸Êª·Ï¤Ï45ºÐ°Ê²¼¡¢¿Í¼Ò·Ï¤Ï55ºÐ°Ê²¼(¿½ÀÁÇ¯ÅÙ¤Î4·î1Æü»þÅÀ)
3. ½õÀ®¶â³Û
ËèÇ¯10·ï¡¢1·ï¤Ë¤Ä¤1,000Ëü±ß
4. ¸¦µæ´ü´Ö
3Ç¯
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆÈ¼«À¤äÂî±ÛÀ¤òÄÉµæ¤¹¤ë¸¦µæ¤ò»Ù±ç¡ª°ðÀ¹¸¦µæ½õÀ®¡¡¿·¥³¡¼¥¹¡Ö¤Ï¤°¤¯¤à¡×¡Ö¤¿¤«¤á¤ë¡× appeared first on Dtimes.