¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢½é¤Î¥³¥ó¥Ó¥í¥±¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¦¥½¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈËÜ²»¡¡Ìñ¤è¤±¢ª¿åÃæ¤Ç³ÊÆ®¤ÎÅ¸³«¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê¤ª¤¿¤±¡¢ÂÀÅÄÇîµ×¡Ë¤¬¡¢¤¢¤¹21ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡Ê¸å11¡§10¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥í¥±¤ËÆÍÆþ¡ª ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶ÚÆùÈþ¤âÈäÏª¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿·ÝÇ½¿Í¤¬ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ÆÁêÀÊÎ¹¤ËÎ×¤à¡Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÁêÀÊ¡×¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¢¤Î1·ï¤Î¸øÉ½¤«¤é¤ï¤º¤«1¥ö·î¸å¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î2¿Í¥í¥±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë´ØÅì»°Âç»Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢º´ÌîÌñ¤è¤±Âç»Õ¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÂÀÅÄ¤¬ËÜÌñ¡¢¤ª¤¿¤±¤¬¸åÌñ¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤Ï¤é¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Ìñ¤è¤±¤ËÍè¤¿¿Í¤Ë°Ö¤á¤é¤ì¡¢Ì¾Êª¤Îº´Ìî¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹¤Ç¤âÅ¹¼ç¤Ë°Ö¤á¤é¤ì¤ë2¿Í¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¦¥½¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¶¤é¤¶¤ë¿´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¤ª¤¿¤±¤ÏÁ°¸þ¤¡£·à¾ì¤Ç¤Ï2¿Í¤ÇÌ¡ºÍ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¡£
¡¡ÁêÀÊÎ¹¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢2¿Í¤Ï³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¹ÔÆ°¤Ë¡£ÂÀÅÄ¤ÏÌ¾Êª¤Î¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÅ¹¤Ç¹¶¤á¤Î¥í¥±¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëº£¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¿¤±¤Ï¡¢¥¸¥à¤Ç½÷À¤ËÁêÀÊ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤Ï°ÊÁ°¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃ£¿Í¡É¥é¥ó¥Ü¡¼¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¿å¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤Þ¤º¤È³ÊÆ®¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤ª¤¿¤±¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤Þ¤º¤òÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥í¥±¤ËÆÍÆþ¡ª ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶ÚÆùÈþ¤âÈäÏª¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿·ÝÇ½¿Í¤¬ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ÆÁêÀÊÎ¹¤ËÎ×¤à¡Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÁêÀÊ¡×¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¢¤Î1·ï¤Î¸øÉ½¤«¤é¤ï¤º¤«1¥ö·î¸å¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î2¿Í¥í¥±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë´ØÅì»°Âç»Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢º´ÌîÌñ¤è¤±Âç»Õ¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÂÀÅÄ¤¬ËÜÌñ¡¢¤ª¤¿¤±¤¬¸åÌñ¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤Ï¤é¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÁêÀÊÎ¹¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢2¿Í¤Ï³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¹ÔÆ°¤Ë¡£ÂÀÅÄ¤ÏÌ¾Êª¤Î¡Ö¼ª¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÅ¹¤Ç¹¶¤á¤Î¥í¥±¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëº£¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¿¤±¤Ï¡¢¥¸¥à¤Ç½÷À¤ËÁêÀÊ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤Ï°ÊÁ°¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃ£¿Í¡É¥é¥ó¥Ü¡¼¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¿å¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤Þ¤º¤È³ÊÆ®¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤ª¤¿¤±¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤Þ¤º¤òÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£