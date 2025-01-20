¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¥¬¥Á¥ã¤ÇÅÐ¾ì! ¥Ú¥¢¤Ç¾þ¤ê¤¿¤¤¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×(¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤)¤è¤ê¡Ö¸ª¥º¥óFig. ¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡×¤ò2025Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´4¼ï¤Ç³Æ400±ß¡£
¡Ö¸ª¥º¥óFig. ¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡×
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢ÎÙ¤Î¸ª¤Ë¡È¥º¥ó¡É¤È¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ú¥¢¤Ç¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀ¤äÀ³Ê¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿É½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó3¡Á5cm¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥¤¡×¡Ö¥â¥¢¥Ê¡×¡Ö¥×¥¢¡×¡Ö¥Ø¥¤¥Ø¥¤¡×¤ÎÁ´4¼ï¡£
(c)Disney
¡Ö¸ª¥º¥óFig. ¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡×
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢ÎÙ¤Î¸ª¤Ë¡È¥º¥ó¡É¤È¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ú¥¢¤Ç¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀ¤äÀ³Ê¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿É½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó3¡Á5cm¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥¤¡×¡Ö¥â¥¢¥Ê¡×¡Ö¥×¥¢¡×¡Ö¥Ø¥¤¥Ø¥¤¡×¤ÎÁ´4¼ï¡£
(c)Disney