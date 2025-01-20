¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¥·¥êー¥º¤è¤êÄ¹ÌçÍ´õ¤Î¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬1·î21Æü12»þ¤´¤í¤è¤êÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê¡ª¹ë²ÚÈÇ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«
È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¡§Ì¤Äê
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÄ¹ÌçÍ´õ¡×¤ò1·î21Æü12»þ¤´¤í¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£È¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÄ¹ÌçÍ´õ¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKDcolle¡×¤è¤ê¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖKDcolle_news¡×¤è¤êËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü»þ¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¹ë²ÚÈÇ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥â¥Áー¥Õ¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ê¹ë²ÚÈÇ¤ËÉÕÂ°¡Ë
¡À✨️Í½Ìó³«»ÏÆü·èÄê✨️¡¿- KDcolle_news (@KDcolle_news) January 20, 2025
¡Ø#ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢#Ä¹ÌçÍ´õ ¤Î¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢1/21(²Ð)Àµ¸áº¢¤«¤éÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê¡ª
°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥â¥Áー¥Õ¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¹ë²ÚÈÇ¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö#KDcolle pic.twitter.com/fBUjifsbHh
(C) Nagaru Tanigawa, Noizi Ito/KADOKAWA
¢¨´Æ½¤Ãæ¤Î¤¿¤á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹