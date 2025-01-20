¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÆ±»Î¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«3¿Í½Å½ý¡¢¸½¾ì¤Ë¿ÏÊª
¡¡ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ3¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤«¤éÊñÃú¤Ê¤É¿ÏÊª5ËÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬20Æü¡¢¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÆ±»Î¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÆ±Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤Æ±ÛÃ«½ð¤ËÆÃÊÌÁÜººÈÉ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿ÏÊª¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ìº¯¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½Å½ý¤Î3¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡¢ÊÌ¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ï¤Ï19Æü¸áÁ°0»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬119ÈÖ¡£3¿Í¤Ï¼ê¤ä¾åÈ¾¿È¤Ë»É¤·½ý¤Ê¤É¤òÉé¤Ã¤¿¡£