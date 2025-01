【写真集「Moonlit Secret」】1月20日 発売価格:2,200円

奈月セナさん「Moonlit Secret」

イマジカインフォスは、奈月セナさんのデジタル写真集「Moonlit Secret」を本日1月20日に発売する。価格は2,200円。

本商品は、女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんの写真集「SILK of the MOON」より、自身が選んだ未公開カットを収録したもの。タイトルは”月夜の秘密”を意味し、「SILK of the MOON」では掲載し切れなかった初出しとなる衣装も掲載となる。

(C)2025 Imagica Infos Co., Ltd.