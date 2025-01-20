»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³ØÎÏ¸þ¾å¤È¶µ°é¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°í´ô»Ô¤È¶µ°é²ñ¼Ò¡Ö¥Ù¥Í¥Ã¥»¡×¤¬¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

°í´ô»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¶µ°é²ñ¼ÒÂç¼ê¤Î¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£

¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¥ß¥é¥¤¥·ー¥É¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2014Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

5¤Ä¤Î¶µ²Ê¤¬ÊÙ¶¯¤Ç¤­¡¢½¬½ÏÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÌäÂê¤òAI¤¬¸ÄÊÌ¤Ë½ÐÂê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶µ°÷¤¬³Ø½¬¾õ¶·¤òÃ¼Ëö¾å¤ÇÇÄ°®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

°í´ô»Ô¤ÏµîÇ¯8·î¤«¤é¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¹ç¤ï¤»¤Æ22¹»¤ËËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê»Ô¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤ÎÍ­¸ú¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç³ØÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¡¢¥½¥Õ¥È¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó ÃæÀî²íÊ¸ ¶å½£»Ù¼ÒÄ¹¡Ë

¡Ö¶µ°é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×¡¢¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£°í´ô»Ô¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

¥Ù¥Í¥Ã¥»¤¬Î¥Åç¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¡Ö¥ß¥é¥¤¥·ー¥É¡×¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£