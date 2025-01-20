ÊÆ¥á¥Ç¥£¥±¥¢Ìô²Á¸ò¾Ä¡¢27Ç¯¤Î15ÉÊÌÜ¤Ë¥Î¥Ü¡Ö¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É
Michael Erman¡¡Ahmed Aboulenein¡¡Bhanvi Satija
[£±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï£±£·Æü¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Î¥á¥Ç¥£¥±¥¢¡Ê¹âÎð¼Ô¡¦¾ã³²¼Ô¸þ¤±°åÎÅÊÝ¸±¡ËÌô²Á¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À½ÌôÂç¼ê¥Î¥Ü¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¡Ö¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÈÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¡Ö¥¦¥´¡¼¥Ó¡×¤Ê¤É£±£µÉÊÌÜ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅÌô¡Ö¥¤¥Ö¥é¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥¸¡×¡¢£Ç£Ó£Ë¤Î¤¼¤ó¤½¤¯¡¦ËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ¡Ê£Ã£Ï£Ð£Ä¡Ë¼£ÎÅÌô¡Ö¥Æ¥ê¥ë¥¸¡¼¡¦¥¨¥ê¥×¥¿¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
Ìô²Á¸ò¾Ä¼êÂ³¤¤Ï£²£²Ç¯¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©Ë¡¡Ê£É£Ò£Á¡Ë¡×¤Î²¼¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤ëÍ½Äê¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯¡¢¥á¥Ç¥£¥±¥¢¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë½èÊýÌô£±£°ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£³£¸¨¡£·£¹¡ó¤ÎÃÍ²¼¤²¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï£²£¶Ç¯¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£