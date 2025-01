施設やグルメスポットを紹介！ 北海道観光機構「WELCOME HOKKAIDO」

北海道観光機構では、国内外で増えるベジタリアン・ヴィーガンやムスリム、食物アレルギーなどの旅行者や生活者が自由に楽しめる北海道にしていくために「食の多様化」に対応している施設や店舗の認知拡大を目指してWEBサイト「WELCOME HOKKAIDO」を公開しました。

北海道観光機構「WELCOME HOKKAIDO」

多様な食文化に対応できる飲食店・施設146件掲載しています。

<「WELCOME HOKKAIDO」詳細>

1. ベジタリアン・ヴィーガン・ムスリム・食物アレルギーなどに対応している

北海道の飲食・宿泊・礼拝施設を紹介

2. 飲食施設 103軒・宿泊施設 31軒・礼拝施設 12軒…合計146施設

3. 日本語・英語・インドネシア語…3か国語対応

<WELCOME HOKKAIDOの魅力コンテンツ>

●ベジタリアン・ヴィーガンだけでなく、ムスリムやアレルギーの対応などの店舗も複数掲載!

●北海道各地のエリアでのセグメントで店舗を絞り込みが可能!

●必要な項目などで自分に合ったお店を調べることができます!

●日本語以外にも、英語・インドネシア語の計3か国語対応!

●各飲食店・施設のWEBサイトリンクも掲載!

●ホテルや観光案内所でのガイドにも最適!

●ムスリムの方向けの礼拝施設情報も12か所掲載!

●Wi-Fi対応の施設も調べることができます!

●災害時のコミュニケーションシートも付属!

「WELCOME HOKKAIDO」ホテルページ

「WELCOME HOKKAIDO」グルメページ

「WELCOME HOKKAIDO」礼拝施設ページ

