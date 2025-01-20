»°¾åÍª°¡¡¡ÀõÁð¤Ç¤Î¿¶Âµ»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡¡ÁÇÅ¨¡×¡Ö¶ß¸µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¡¦ÀõÁð¤Ç¤Î¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤âÀõÁð¤Ç¿¶Âµ¤òÃå¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡³¤³°¤ÎÊý¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿¶ÂµÁÇÅ¨¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡¡ÆüËÜ¤ÎÃåÊªÊ¸²½ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ÀõÁð¤Ç¤Î¿¶Âµ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö@asakusa_sawadaya¤µ¤ó¤Î¿¶Âµ¤Ç¤¹¡¡È±¾þ¤ê¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ËèÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡ªÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡¡ÁÇÅ¨¡×¡Ö¶ß¸µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°¾å¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥¹¥È¥ì¥¢¥¹¡ÊMISTREASS¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£