¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¥Ù¥¹¥È¤Ê»î¹ç¡×2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î±©²ìÎ¶Ç·²ð¤¬¸½Ìò°úÂà²ñ¸«¡¡Ì¾½ÀÆ»²È¤¬»×¤¦°ìÈÖ¤Î¾¡Íø¤È¤Ï
¡¡2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î±©²ìÎ¶Ç·²ð¡Ê33¡¢°°²½À®¡Ë¡áµÜºê¸©±ä²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£15Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Æ±µé¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£À¤³¦¤ÎÁª¼êÁØ¤â¸ü¤¤³¬µé¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·Àï¤¤Â³¤±¤¿´õÂå¤Î½ÀÆ»²È¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¾ö¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡±©²ì¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¸å¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯»Ä¤Ã¤¿¡£°úÂà¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶âÏÉ´ú¹â¹»½ÀÆ»Âç²ñ¤Ç¤Ï2007Ç¯¤ËÀèË¯¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ç4¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤¹»Ë¾å½é¤Î20¿ÍÈ´¤¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æâ¸Ô¤ò¼¡¡¹¤Ë·è¤á¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ØÀèÆ³¡£1961Ç¯¤Î16¿ÍÈ´¤¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢·ë²Ì¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¤Î23¾¡4Ê¬¤±¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£2¡¢3Ç¯»þ¤âÍ¥¾¡¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÇÁè¤¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î½¸ÂçÀ®¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¼«¿È¥Ù¥¹¥È¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£Áá¤±¤ì¤Ðº£½Õ¤Ë¤â¥É¥¤¥Ä¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯´Ö¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦¤Þ¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò81¥¥íµé¤ÇÏ¢ÇÆ¤·¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë±ÊÀ¥µ®µ¬¡ÊÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡Ë¤é¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ÎÀáÌÜ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£