ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¡¢¥Õ¥¸¤ÏÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÁ°¤Ë¼«¼ÒÊóÆ»Éô¤¬Ä´¤Ù¤ì¤Ð¤È»ØÅ¦¡Ö¼«¾ôÇ½ÎÏ¤¢¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤Î¹â²¬Ã£Ç·»á¤¬£²£°Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ç¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡ÖÂè»°¼Ô¤Î°Ñ°÷²ñ¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦Á°¤ËÊóÆ»¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¼«¼Ò¤ÎÊóÆ»¤¬Ä´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤òÆþ¤ì¤¿Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ä´ºº¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â²¬»á¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤¬¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë·ùµ¿¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ç¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ê¤ê¤ï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»£±Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤âÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡Ö°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«¾ôÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Âè»°¼Ô¤Î°Ñ°÷²ñ¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦Á°¤ËÊóÆ»¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»Éô¤¬Ä´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤òÌ¾¾è¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÊóÆ»¤ò»È¤Ã¤Æ¼èºà¤ò¤·¤Þ¤¹¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤«¤é¾å»Ê¤ò¼èºà¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢»ä¤Ï»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸·¤·¤¯ÃÇ¤¸¡¢¡Ö»ä¤Ï¥Õ¥¸¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸Ø¤ê¤òÂçÊÑ¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢°Ñ°÷²ñ¤òÍê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤ÎÊóÆ»¤ËÄìÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£