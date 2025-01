1月20日 重版決定

「葬送のフリーレン」公式Xアカウントは、1月20日、全巻重版が決定したことを伝えるポストを投稿した。「葬送のフリーレン」は現在13巻まで発行されており、3月18日に第14巻&特装版が発売される。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.