今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『ある家族と、白い迷い猫。』に投稿された猫の「シロ」の様子です。その姿は95万回以上も視聴され、「しろの幸せそうな顔がたまらん」「『こたつ猫』になっちゃって可愛い」「ジロちゃんもかわいいけど、お父さんもかわいいね!」など多くのコメントが寄せられ話題になっています。

冬の主役登場!シロのこたつデビュー

ある日のこと、シロのおうちにこたつが登場しました。「猫といえばこたつ」と言われるほど、冬の定番アイテム。しかし、シロは警戒している様子で、こたつをじっと見つめて中に入るのをためらっています。

初めて見るこたつを警戒するシロ

そんな様子を見かねたパパさんは、こたつに自ら入り込んで「暖かいよ」とアピールしたり、おもちゃでシロを誘導したりと奮闘。ついにシロは恐る恐る足を踏み入れますが、すぐに出てきてしまいました。

こたつに入ってみせるパパさんと、見つめるシロ

おもちゃにつられて中へ

こたつの魔法、シロの幸せなひととき

翌日の昼下がり。こたつ布団が盛り上がり、中に何かが入っているよう。そっと覗いてみると、そこには香箱座りでくつろぐシロの姿。実は、まだこたつの電源は入っておらず、中は冷たいはず。それでもシロは気に入っている様子です。

『ここけっこういいぞ!?』

香箱座りでくつろぐシロ

その夜、電源の入ったこたつに潜ったシロ。ぽかぽかと暖かい空間に身を預け、満足げな表情を浮かべます。その顔はまるで、「もうここから出たくないよ」と言っているようで、見ているこちらも思わず笑みがこぼれます。

『もう出られないかも』

シロとこたつ、なくてはならない存在に

3日も経つと、シロはすっかりこたつの虜に。布団をめくると、中から寝ぼけ眼のシロが顔を出しほっこりします。しかし、そんなシロに悲報が訪れます。掃除機をかけるため、一時的にこたつを片付けることに。

すっかりお気に入りの場所に、すぐに入っていきます

のび~っ

突然の撤去に驚き部屋を見渡すシロ。ぽつんと取り残された姿はおかしくて、それでいて愛らしさを感じさせます。掃除が終わりこたつが戻ってくると、シロは待ってましたとばかりにすぐに中へ。シロとこたつの物語は、冬の穏やかな幸せをそっと教えてくれます。

『なにが起きたっ!?』

『もういなくならないでね』

投稿には、「The cat picked a pretty good household to become part of!(シロは素晴らしいおうちに迎えられたんですね!)」「あの手この手で炬燵に誘い込むおっ父に笑いました」「It's healing to watch Shiro experiencing and enjoying the power of the kotatsu(シロがこたつの温もりを感じ、楽しんでいる様子を見るのは癒されますね)」「伸びした時にぴょって舌が出ちゃったシロ可愛すぎる」「That big stretch when you raised the blanket was a very loving, enthusiastic greeting(布団をぐっと引き上げたときの大きな伸びは、愛情たっぷりで元気な挨拶でした)」」など、シロとパパさんとこたつの微笑ましい関係に世界中から様々なコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『ある家族と、白い迷い猫。』では、他にもシロとご家族の微笑ましく癒やされるの様子がたくさん見ることができます。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ある家族と、白い迷い猫。」さま

執筆:ETY

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。