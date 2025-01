¸«¹þ¤ßµÒ¥ê¥¹¥È³ÍÆÀ¤«¤é1ÂÐ1¤Î¾¦ÃÌ¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¾¾°æÀ½ºî½ê¡ØWebinar Week¡Ù

松井製作所主催の合同オンラインセミナー企画Webinar Weekの2025年度の開催スケジュールが決定しました。

松井製作所主催の合同オンラインセミナー企画Webinar Weekの2025年度の開催スケジュールが決定。

あわせて全イベントの登壇申し込みの受付を開始しました。

■BtoBマーケティングのための企業合同ウェビナーイベント

「Webinar Week」は、登壇企業の皆様と共に成功を目指す、BtoBマーケティングのための企業合同ウェビナーイベントです。

イベントごとにテーマを設定し、登壇企業各社が1枠25分のウェビナーをリレー配信します。

企業合同による集客力の強化と、ウェビナーの手軽さで、「広告」「展示会」「単独セミナー/ウェビナー」という従来の方法を超える効率の良い見込み客リスト獲得の手法で、ウェビナー1枠での平均リード獲得数が、100名を超えています。

2024年12月には、ウェビナー視聴の登録件数が6万件を突破しました。

■獲得リードの放置を防止!ウェビナー後のフォロー体制も充実

「今のリソースでは大量の獲得リストを捌ききれない」「もっと効率的に活用したい」という登壇企業からの要望に応え、商談設定をサポートするオプションを用意しました。

1) 合同相談会

ミニ展示会のようなスタイルで、登壇者と受講者が直接会って話せるフォローイベントを実施します。

2) フォローコール

獲得リードにフォローコールを実施、オンラインミーティングのブッキングを行います。

自発的なリアクションのなかった視聴者の15%をWEB面談につなげた実績もあります。

■2025年度は「ものづくり企業」をメインターゲットに5回のイベントを実施予定

初の試みとして、東南アジア・インド企業を視聴対象とした英語版も開催します。

2025年度テーマ

2025年度 Webinar Week スケジュール

■開催概要

企業合同オンラインセミナー『Webinar Week 2025』

実施形態:リレー形式のウェビナー(1コンテンツ 25分)

使用ツールはZoom、Teamsなど

各イベントテーマと開催日:

1) スマート物流 6月4日(水)〜6月6日(金)

2) Green Molding (樹脂成形) 7月8日(火)〜7月11日(金)

3) ものづくり自動化・DX 9月10日(水)〜9月12日(金)

4) 【英語版】ものづくり自動化・DX 11月12日(水)〜11月14日(金)

5) 【3テーマ同時開催】新素材・先端素材/次世代金型技術/次世代パッケージ技術 2026年2月24日(火)〜2月27日(金)

登壇資料ダウンロード:下記ページ下部の資料請求フォームからお取り寄せください。

https://webinarweek.net/top/Speakers_recruitment/

登壇申し込み方法:下記フォームより申込みできます

https://webinarweek.net/top/Registration_Form_for_Webinar_Week_2025/

イベントサイト: https://webinarweek.net/top/

事業主体 : 株式会社松井製作所(Andon Webinar Week事業部)

運営委託先 : 株式会社まなれぼ

■2024年度最終回のお申し込みは2025年1月30日まで

下記イベントの登壇申し込みは間も無く終了します。

